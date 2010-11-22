تیم چهار نفره قایقرانی ایران در هزار متر به فینال راه یافت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، در ادامه اولین روز از رقابتهای مقدماتی قایقرانی آبهای آرام در گوانگجو تیم چهار نفره مردان کشورمان در گروه اول دور مقدماتی به مصاف دیگر تیم های آسیایی رفت.

قایقرانان کشورمان در دور مقدماتی این ماده با زمان 3 دقیقه و 405 صدم ثانیه بعد از قایق ازبکستان دوم شدند و به طور مستقیم راهی فینال این بازیها شدند. احمدرضا طالبیان، ناصر سینکایی، فرزین اسدی، امین بوداغی ترکیب تیم ایران را در این رشته تشکیل می دادند.

شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان تا 6 آذرماه در گوانگجو چین برگزار می شود.