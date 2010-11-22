64 درصد اشتغال تعهد شده گلستان محقق شد

جواد قناعت در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این میزان شغل تا 15 آبانماه سالجاری محقق شد و مابقی باید تا پایان سالجاری تحقق یابد.
وی اظهار داشت: در این مدت جلسات کارگروه اشتغال که معمولا ماهی یکبار تشکیل می شود به دوبار در ماه تبدیل شده و کمیته های مربوط نیز در ماه تشکیل می شود.
وی خاطرنشان کرد: برای توسعه اشتغال باید در پرداخت تسهیلات از سوی صندوق مهر امام رضا(ع)، بانک ملی و سایر بانکها شتاب بیشتری صورت گیرد.
استاندار گلستان بیان داشت: دستگاههایی که به تعهد خود در زمینه ایجاد اشتغال عمل نکنند معرفی می شوند زیرا بنا بر این گذشته شود تا روند همکاری دستگاهها بیشتر شود.
قناعت از ارسال مجوز منطقه ویژه اقتصادی حاشیه اترک به استان خبر داد و گفت: این مجوز زمینه توسعه استان را شتاب می دهد.
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