422 هزار دانش آموز مازندرانی شیر رایگان دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی صبح دوشنبه در مراسم نواخته شدن زنگ نمادین "شیر" در دبستان آیتی ناحیه یک ساری افزود: 34 میلیون واحد 200 سی سی شیر در دو بخش شهری و روستایی با حضور مسئولان ارشد استانی درمدارس مازندران توزیع می شود.

وی گفت: امسال این واحد شیر بین 174هزار دانش آموز روستایی و 248 هزار دانش آموز شهری در 70 نوبت بین دانش آموزان دوره های ابتدایی و راهنمایی پسرانه و دخترانه دولتی و غیر دولتی مراکز شبانه روزی کودکان بی سرپرست، مدارس استثنایی، استعداد درخشان، مهدهای تحت پوشش سازمان بهزستی و آموزش و پرورش توزیع می شود.

وی تصریح کرد: مازندران تنها استانی است که سه سال متوالی با رعایت استاندارد مستقل شیر مدارس توانسته است این طرح را به درستی در مدارس استان اجرا کند.

فیاضی افزود: شرکت هایی که در این مناقصه شرکت کردند توانستند با رعایت شاخص های کیفی علوم پزشکی و سازمان استاندارد گواهی درجه یک تا سه را در صنعت تولید شیر مدارس دریافت کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش مازندران خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم با افزایش توزیع شیر مدارس، رقابت و افزایش کیفیت صنایع لبنی در مازندران را افزایش دهیم.

وی افزود: ترویج فرهنگ مصرف درست شیر یکی از اهداف توزیع شیر در مدارس است که امسال 67 درصد شیر به صورت پاستوریزه لیوانی و 33 درصد شیر استریل پاکتی بین دانش آموزان توزیع می شود.

وی با اشاره به ناهنجاری های جسمی دانش آموزان مدارس افزود:به منظور تامین غذایی و رفع این ناهنجاری ها باید توجه ویژه ای به طرح توزیع شیر در مدارس شود.

وی گفت: میزان اعتبار توزیع شیر در مازندران 52 میلیارد ریال است و در اجرای این طرح 19 شرکت لبنی پاستوریزه و پنج شرکت لبنی استرلیزه برای توزیع شیر مدارس با اداره کل آموزش وپرورش همکاری می کنند.