تعمیق باورهای دینی مهمترین رسالت هیئتهای مذهبی است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حجت الاسلام امین صادقی صبح دوشنبه در نشستی با مسئولان هیئت امناء مساجد شهرستان سمنان گفت: هیئت های مذهبی به دلیل داشتن مباحث قرآنی، سخنرانی مذهبی، اجرای برنامه های عزاداری و جشن برای اهل بیت(ع) در نظام آموزشی و تربیتی جامعه ما می توانند نقش مهمی را ایفا کنند.

وی تصریح کرد: وارد شدن مساجد و هیئت های مذهبی در نظام آموزشی با موضوعات عقیدتی، احکام و اخلاق اسلامی می تواند باعث ترویج ارزش های اهل بیت(ع) و آموزه های قرآن بین مردم خصوصا جوانان شود.

صادقی اظهار داشت: تبیین دیدگاه های مربوط به نظام اسلامی نظیر موضوع ولایت فقیه از جمله کارکردهای موثر آموزشی و تربیتی هیئت های مذهبی است که باید نسبت به تبیین جایگاه ولایت فقیه و حرکت در این مسیر تلاش کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان گفت: آنچه به هیئت های مذهبی توان می بخشد برگزاری مراسم با محوریت مناسبت های مذهبی به ویژه عزاداری حضرت سید الشهداء (ع) است.

وی با اشاره به وظایف هیئتهای مذهبی گفت: ترویج معارف قرآنی، باورهای دینی و اسلامی، تنظیم شعائر الهی و برگزاری مراسم جشن وعزاداری ائمه معصوم(ع)، تبیین عقاید و احکام اسلامی، فضاسازی تبلیغی در سطح شهرها، ایجاد ارتباط صمیمی میان مردم به ویژه قشر جوان با روحانیان از جمله وظایف هیئت های مذهبی است.