وضعیت هوای تهران نسبت به سال گذشته بهتر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد محمدی زاده مباحثی را که در خصوص افزایش آلایندگی های هوای تهران در فصل پاییز نسبت به سال گذشته مطرح می شود، نادرست خواند و افزود: در مجموع وضعیت هوای تهران نسبت به سال گذشته در تمام شاخص ها بهتر شده است. در ایام پاییز به طور طبیعی پدیده وارونگی هوا را داریم که این پدیده در هفته گذشته موجب شده آلایندگی خود را نشان بدهد و این مشکل به محض بروز بارندگی مرتفع می شود.

وی در ادامه گفت: هم از نظر ذرات معلق در هوا و هم از نظر منوکسید کربن، همچنین سایر شاخص های مربوط به هوا، سال 89 نسبت به 88 به مراتب بهتر است. علت هم این است که تاحدودی استانداردها در زمینه خودروها رعایت می شود و وضعیت کیفیت محصولات فرآورده های نفتی نیز بهتر شده است. نکته مهم تر این است که سهمیه بندی های بنزین هم در کاهش ترددها و به دنبال آن کاهش آلودگی هوا اثرات خود را گذاشته است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین در پاسخ به سوالی درباره وجود آلودگی در دریاچه زریوار استان کردستان، اظهار داشت: مقداری آلایندگی ناشی از ورود برخی فاضلاب ها به داخل دریاچه زریوار وجود دارد که البته تا حدود زیادی کنترل شده است. اما آن چیزی که در حال حاضر درباره دریاچه زریوار ضرورت دارد، پالایش و لایروبی علف هایی است که از کف دریاچه سبز شده است. این مورد در برنامه های سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد و آن را انجام خواهیم داد تا مشکل این دریاچه هم حل شود.