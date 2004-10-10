نهمين هفته از كلاسهاي ارتقاء مربيگري و داوري فوتبال در جزيره كيش برگزار شد

به گزارش خبرگزاري" مهر" با تلاش موسسه ورزش و تفريحات سالم و با همكاري هيات فوتبال جزيره كيش يك دوره كلاس ارتقاء مربيگري و داوري با حضور منوچهر نظري و فريدون معيني هر پنجشنبه و جمعه براي علاقمندان به رشته مربيگري و داوري در سالن چند منظوره و زمين فوتبال مجموعه ورزشي المپيك كيش برگزار مي شود. در نهمين هفته اين كلاسها در رشته داوري منوچهر نظري پيرامون آمادگي جسماني تخصصي ويژه قلب و عروق، هنر جا به جايي و جاگيري مناسب براي قضاوت، بازي خواني و ... توضيحات لازم را ارايه كرد و در كلاس عملي عصر رئوس مطلب تئوري صبح در زمين چمن شماره دو با حضور اعضاي كلاس داوري به اجرا درآمد.

همچنين در كلاس مربيگري، فريدون معيني در جلسه صبح پنجشنبه بحث در مورد دريبل به تفسير سخن گفت و درادامه يك فيلم انيميشن فوتبال را كه نحوه استفاده بهينه بازيكنان با توپ در هنگام حمله و دفاع به نمايش درآمد و در برنامه عملي درزمين شماره2 مجموعه ورزشي المپيك كيش كليه رئوس جلسه صبح به صورت عملي به اجرا درآمد. درادامه كلاس مربيگري صبح جمعه ، فريدون معيني با موضوع آناتومي و فيزيولوژي و شناخت انواع استخوانها و آگاهي هر مربي نسبت به نقش سيستم گردش خون مطالب قابل توجهي را براي حاضرين در كلاس تشريح كرد.