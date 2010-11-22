ادامه بازداشت اعضای اخوان المسلمین/ مخالفت با نظارت بین المللی بر انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، در حالی که تنها چند روز به انتخابات پارلمانی مصر باقی مانده است موج بازداشت ها در این کشور ادامه دارد.

منابع اخوان المسلمین مصر اعلام کردند که نیروهای امنیتی مصر شب گذشته 12 تن از اعضای این گروه را در جریان یک راهپیمایی آرام در استان "کفرالشیخ" بازداشت کردند.

در همین حال دادستانی کل مصر بیش از صد نفر از اعضای گروه اخوان المسلمین که طی روزهای اخیر در استان های الشرقیه و اسکندریه بازداشت شده اند را به زندان محکوم کرد. این افراد به اتهام تبلیغات انتخاباتی بر اساس دین و مشارکت در راهپیمایی های بدون مجوز به زندان محکوم شده اند.

از سوی دیگر آمریکا از دولت مصر خواست که ناظران بین المللی بر انتخابات پارلمانی این کشور نظارت داشته باشند. "مفید شهاب" وزیر امور پارلمانی مصر در واکنش به این امر اظهار داشت: دولت مصر خواهان برگزاری انتخابات آزاد و شفاف است و ناظران داخلی به تنهایی قار به نظارت بر امر انتخابات هستند.

وی افزود: مخالفت ما با نظارت بین المللی به معنای قصد ما برای تقلب در انتخابات نیست. انتخابات پارلمانی مصر 28 نوامبر (7 آذر) برگزار خواهد شد.