روابط عمومی بهزیستی گیلان برتر کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، سرپرست سازمان بهزیستی کشور از "محمد رضا سرهندی" مدیر روابط عمومی بهزیستی گیلان به خاطر تلاشهای موثر و مطلوب در زمینه تعامل با رسانه ها و نشر اخبار و تلاشهای مطلوب در عرصه روابط عمومی با اهداء لوح تقدیر، تجلیل کرد.

چهار روابط عمومی برتر دیگر شامل روابط عمومی سازمانهای بهزیستی استانهای ایلام، چهارمحال بختیاری، خراسان شمالی و یزد بود.

همچنین سرپرست سازمان بهزیستی کشور از مددکار بهزیستی گیلان در امر ازدواج خانواده های تحت پوشش تجلیل و به وی لوح قدردانی اهدا کرد.

" مژگان اخوان ضیاء " کارشناس مسئول بهزیستی گیلان از مددکاران نمونه بهزیستی استانها بود که طی برگزاری همایش کشوری با تلاشهای که در زمینه جذب اعتبارات کشوری و کمک به مددجویان و اقشار تحت پوشش بهزیستی گیلان در امر ازدواج و تهیه جهیزیه و برگزاری دوره های آموزشی مهارتهای زندگی قبل و بعد از ازدواج انجام داد، رتبه برتر کشوری را کسب کرد.

در سال گذشته و نیمه نخست سال جاری درمجموع 461 نفر هزینه ازدواج به اقشار تحت پوشش در بهزیستی استان پرداخت شد و هم اکنون مقدمات پرداخت کمک مالی به 620 نفر دیگر از آنان فراهم شده است.