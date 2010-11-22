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۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۰۴

روابط عمومی بهزیستی گیلان برتر کشور شد

روابط عمومی بهزیستی گیلان برتر کشور شد

رشت - خبرگزاری مهر: روابط عمومی سازمان بهزیستی استان گیلان به عنوان یکی از پنج روابط عمومی برتر سازمانهای بهزیستی سراسر کشور انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، سرپرست سازمان بهزیستی کشور از "محمد رضا سرهندی" مدیر روابط عمومی بهزیستی گیلان به خاطر تلاشهای موثر و مطلوب در زمینه تعامل با رسانه ها و نشر اخبار و تلاشهای مطلوب در عرصه روابط عمومی با اهداء لوح تقدیر، تجلیل کرد.

چهار روابط عمومی برتر دیگر شامل روابط عمومی سازمانهای بهزیستی استانهای ایلام، چهارمحال بختیاری، خراسان شمالی و یزد بود.

همچنین سرپرست سازمان بهزیستی کشور از مددکار بهزیستی گیلان در امر ازدواج خانواده های تحت پوشش تجلیل  و به وی لوح قدردانی اهدا کرد.

" مژگان اخوان ضیاء " کارشناس مسئول بهزیستی گیلان از مددکاران نمونه بهزیستی استانها بود که  طی برگزاری همایش کشوری با تلاشهای که در زمینه جذب اعتبارات کشوری  و کمک به مددجویان و اقشار تحت پوشش بهزیستی گیلان در امر ازدواج  و تهیه جهیزیه  و برگزاری دوره های آموزشی مهارتهای زندگی قبل و بعد از ازدواج انجام داد، رتبه برتر کشوری را کسب کرد.

در سال گذشته و نیمه نخست سال جاری درمجموع 461 نفر هزینه ازدواج به اقشار تحت پوشش در بهزیستی استان پرداخت شد و هم اکنون مقدمات پرداخت کمک مالی به 620 نفر دیگر از آنان فراهم شده است.

کد مطلب 1196215

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