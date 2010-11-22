بیماری تب برفکی تا 2020 در ایران ریشه کن می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، کارشناسان فائو که در راستای اجرای پروژه EUFMD به استان آذربایجان شرقی آمده بودند، ضمن بازدید و بررسی چند واحد اپیدمیولوژیک این استان در دیدار با مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی اظهار کردند : در این پروژه مقرر شده است که حداقل تا سال 2013 منطقه شمال غرب کشور به STAGE3 بیماری تب برفکی وارد گشته و تا سال 2020 این بیماری در ایران ریشه کن شود .

کارشناسان فائو عملکرد دامپزشکی ایران را موفق دانسته و عنوان کردند : سیستم دامپزشکی ایران در مقایسه با سرویسهای دامپزشکی کشورهای همسایه بسیار پیشرفته عمل می کند .

در ادامه این دیدار مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی اذعان داشت: با تمهیدات ویژه ای که سازمان دامپزشکی کشور برای کنترل بیماریهای واگیر دامی دارد امسال کمترین خسارت را در بیماری تب برفکی داشتیم و توانستیم در کمترین زمان ممکن این بیماری را مهار کنیم .

بهرام زندیه تصریح کرد : یکی از برنامه ها و اهداف سازمان دامپزشکی کشور این است که با تقویت سیستم های قرنطینه ای و کنترلی بیماری تب برفکی را ریشه کن کند .