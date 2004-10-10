استراتژي جديد آمريكا براي سركوب گروههاي مقاومت عراقي

به گزارش خبرگزاري مهر، يكي ازمقامات بلند پايه دولت آمريكا كه خواست نامش فاش نشود، درگفتگو با شبكه خبري "سي ان ان" آمريكا اظهار داشت : دولت آمريكا استراتژي جديدي را براي تعامل با گروههاي مقاومت عراقي اتخاذ كرده است كه اين استراتژي راههاي ديپلماسي واستفاده ازقوه قهريه و زوررا شامل مي شود تا ازاين طريق دهها شهراصلي عراق ازكنترل و سيطره گروههاي مقاومت عراقي تا قبل ازبرگزاري انتخابات سراسري در ژانويه آتي خارج شود.

وي گفت: استراتژي مخفيانه اي كه كليات آن را دونالد رامسفلد وزيردفاع به همراه تعدادي از مسئولان ارشد دولت آمريكا چندين هفته قبل تهيه كرده انده درتابستان امسال كامل شد.

اين مسئول آمريكايي افزود: وزير دفاع آمريكا به منظورسيطره برمناطق آشوب زده عراق دو گزينه را انتخاب كرده است و آن پايان دادن به مبارزه مسلحانه گروههاي مقاومت عراقي از طريق مذاكره و سپس استفاده ازقوه قهريه و زور درصورت ناكامي درگزينه اول مي باشد.

اين مسئول بلند پايه دولت آمريكا با اشاره به اينكه دولت آمريكا استراتژي نظامي كاملي را جهت مهارو سركوب مقاومت مسلحانه عراقيها تعيين كرده، گفت: اين استراتژي جديد دردهها شهرعراقي تعيين شده به زودي اجرا خواهد شد.

وي به شبكه خبري سي ان ان گفت: شما مي توانيد نمونه هاي ازاين استراتژي را درشهرهاي نجف، سامرا و برخي از مناطقي كه عمليات نظامي در آن صورت گرفته و مناطق معروف به مثلث سني را مشاهده كنيد.

اين مسئول بلند پايه آمريكا تصريح كرد كه وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون) بيم ازآن دارد درصورتي كه نيروهاي آمريكايي نتوانند اين شهرهاي آشوب زده را از نيروهاي مقاومت عراقي پاكسازي كنند، نيروهاي پليس عراق توانايي كافي به منظوربدست گرفتن كنترل شهرهايي مثل فلوجه و الرمادي را نداشته باشند.

لازم به ذكر است افشاي اين استراتژي با اتهامات سناتورجان كري نامزد انتخابات رياست جمهوري آمريكاعليه رقيب سرسختش جرج بوش رئيس جمهوري اين كشور مبني برناتواني وي از ارائه طرحي فراگيربه منظور پايان دادن به تشديد خشونت ها درعراق ومقدمه چيني براي خروج نيروهاي آمريكايي ازاين كشورهمزمان شده است.