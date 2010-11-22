مجلس اظهارات کدخدایی درباره نتایج کارگروه حل اختلاف را قبول ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز دوشنبه مجلس علی لاریجانی ، رئیس مجلس در پی تذکر احمد توکلی عضو کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس در شورای نگهبان نسبت به اظهارات سخنگوی این شورا ، تاکید کرد که این مباحث مطرح شده جمع بندی کارگروه نیست و ما قبول نداریم و تنها نظر شورای نگهبان است و نظر مجلس همان است که در این گزارش مطرح شد.



لاریجانی از تلاش‌های 4 نماینده مجلس که در جلسات کارگروه کارشناسی دولت، مجلس و شورای نگهبان حضور داشتند تقدیر کرد و گفت: این دوستان تلاش زیادی کردند که از جایگاه مجلس و حقوق در چارچوب قانون اساسی دفاع کنند و مطلبی که تهیه کرده بودند هم کاملا دقیق و حقوقی بود.