لطفعلی پورکاظمی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو در مورد وضعیت عمومی "پگاه زنگنه" توضیح داد و گفت: آسیب شدیدی به سر این ورزشکار وارد شده اما خوشبختانه داخل بافت مغر سالم است. اما پرده در برگیرنده مغز تا حدی آسیب دیده است. طوریکه 2 لکه خون در این ناحیه دیده شده است.

رئیس فدراسیون پزشکی کمیته ملی المپیک در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه" یعنی پگاه زنگنه دچار خونریزی مغزی شده است؟" گفت: از نظر من این خونریزی مغزی نیست. شاید در اثر ضربه مغزی این لکه های خونی پدیدار شده باشند. اما آنچه مهم است اینکه در مجموع اوضاع عمومی پگاه زنگنه خوب است.

پورکاظمی با یادآوری اینکه این کاراته کا ملی پوش از ICU به بخش عمومی انتقال داده شده است، گفت: پزشکان کمیته ملی المپیک به طور مداوم وضعیت پگاه را زیر نظر دارند. در صورت مساعد بودن شرایط کلی او و تائید همه پزشکان متخصص شاید پگاه زنگنه را به دهکده انتقال دهیم و در آنجا تحت مراقبت های ویژه قرار دهیم.

رئیس کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک خاطرنشان کرد: روند درمان پگاه زنگنه خوب و بدون مشکل پیش می رود. این اطمینان وجود دارد که آینده ورزش حرفه ای او به خطر نمی افتد. فقط اینکه باید سه ماه استراحت و دوری از تمرین حرفه ای را لحاظ کند.