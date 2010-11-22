به گزارش خبرگزاری مهر، آنچلوتی این روزها با اخراج رای ویلکینز، دستیار خود در تیم فوتبال چلسی، روزهای پرحاشیه ای را پشت سر می گذارد هرچند که در این خصوص سکوت اختیار کرده است.

بر پایه گزارش ساکرنت، یک مقام مسئول باشگاه چلسی که نخواست نامش فاش شود، وجود شایعه جدایی آنچلوتی را کاملا بی اساس خواند. البته این در حالی است که آنچلوتی از وضعیت حال حاضر خود در استمفوردبریج رضایت ندارد.

آنچلوتی پیش تر گفته بود: شما مرا با سرآلکس فرگوسن مقایسه می کنید و این کار دشواری است. فرگوسن همه کاره منچستریونایتد است در حالی که من فقط به لحاظ فنی در این تیم سمت دارم.