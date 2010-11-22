پنج میلیارد ریال اعتبار خشکسالی به کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری صبح دوشنبه در نشست ستاد خشکسالی استان گفت: از این میزان اعتبار 53 میلیارد ریال در بخش کشاورزی، هفت میلیارد ریال در بخش آب و 35 میلیارد ریال نیز برای تامین آب آشامیدنی مناطق مختلف شهری و روستایی استان هزینه می شود.

وی بیان کرد: آبرسانی به روستاها، توسعه باغها، مکانیزه کردن مراکز پرورش ماهی، بیمه محصولات کشاورزی و تامین علوفه دام، در اولویت تخصیص اعتبارات خشکسالی قرار دارند.

نوذری همچنین عنوان کرد: هم اکنون اجرای طرحهای مهار و انتقال آب در این استان ضروری است که باید مورد توجه ویژه ای قرار گیرد.

استاندار یادآور شد: متاسفانه به علت بی توجهی به طرحهای مطالعاتی درحوزه آب درسالهای گذشته، نتوانسته ایم اعتبارمورد نیاز این بخش را تامین کنیم که با توجه به توانمندیهای استان، باید در این خصوص اهتمام ورزید.