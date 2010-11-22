  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۵۳

نوذری:

پنج میلیارد ریال اعتبار خشکسالی به کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافت

پنج میلیارد ریال اعتبار خشکسالی به کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافت

یاسوج - خبرگزاری مهر: استاندار کهگیلویه و بویراحمد از اختصاص پنج میلیارد ریال اعتبار برای جبران خسارتهای ناشی از خشکسالی به این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری صبح دوشنبه در نشست ستاد خشکسالی استان گفت: از این میزان اعتبار  53 میلیارد ریال در بخش کشاورزی، هفت میلیارد ریال در بخش آب و 35 میلیارد ریال نیز برای تامین آب آشامیدنی مناطق مختلف شهری و روستایی استان هزینه می شود.

وی بیان کرد: آبرسانی به روستاها، توسعه باغها، مکانیزه کردن مراکز پرورش ماهی، بیمه محصولات کشاورزی و تامین علوفه دام، در اولویت تخصیص اعتبارات خشکسالی قرار دارند.

نوذری همچنین عنوان کرد: هم اکنون اجرای طرحهای مهار و انتقال آب در این استان ضروری است که باید مورد توجه ویژه ای قرار گیرد.

استاندار یادآور شد: متاسفانه به علت بی توجهی به طرحهای مطالعاتی درحوزه آب درسالهای گذشته، نتوانسته ایم اعتبارمورد نیاز این بخش را تامین کنیم که با توجه به توانمندیهای استان، باید در این خصوص اهتمام ورزید.

کد مطلب 1196227

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها