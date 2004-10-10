پيشنهاد كري جزيي ازفعاليت هاي مبارزاتي انتخابات آمريكاست و ايران علاقه اي به ورود به اين گونه مسائل ندارد

حسين موسويان در متني كه براي خبرگزاري مهر با عنوان اصل مصاحبه خود با رويتر ارسال كرده آورده است : " جمهوري اسلامي ايران هرپيشنهاد سازنده آمريكا مبتني بر به رسميت شناختن حقوق كامل مشروع قانوني ايران جهت بهره مندي از تكنولوژي صلح آميز هسته اي شامل چرخه سوخت را مورد بررسي قرار مي دهد .

موسويان در گفتگو با خبرگزاري رويترز افزود: ايران به عنوان عضو معاهده ان پي تي بايد اجازه يابد برنامه صلح آميز هسته اي اش را دنبال كند و حق قانوني مشروع ما براي فن آوري صلح آميز هسته اي بايد مد نظر قرار گيرد . پيشنهاد كري جزيي از فعاليتهاي مبارزاتي در انتخابات آمريكاست كه ما علاقه اي به ورود به اين گونه مسائل نداريم . مذاكره مستقيم با آمريكا در مورد برنامه هسته اي ايران به دليل سياستهاي خصمانه واشنگتن را رد مي كنيم .



در اين مصاحبه موسويان تاكيد كرده است : آمريكايي ها در20 سال گذشته نشان داده اند كه هيچ حسن نيت ندارند ، آنها در جنگ از تجاوز صدام عليه ايران حمايت كردند ، صدها مسافر هواپيماي ايرباس ايران برفراز خليج فارس را كشتند و ده ها نمونه مشابه ديگر .

رييس كميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي گفت : ايران براي اعتماد سازي در مورد صلح آميز باقي ماندن فعاليتهاي غني سازي اش آمادگي دارد ، ما تعليق غني سازي براي توقف را نميپذيريم اما تعليق غني سازي براي اعتماد سازي مشروط به به رسميت شناختن حقوق كامل ايران شامل چرخه سوخت را رد نمي كنيم .

وي افزود : اين توافق در چارچوب تفاهمات سياسي است و ما درخواست تعليق غني سازي درچارچوب قطعنامه هاي آژانس را نميپذيريم چون غني سازي طبق مقررات آژانس قانوني است و درخواست قطعنامه فراتر از مقررات آژانس بين المللي انرژي اتمي است .