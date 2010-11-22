"کشاورزی مولکولی" کتاب سال دانشجویی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، کتاب کشاورزی مولکولی به همت سعید کدخدایی، سمانه اشرفی، مینا الهی تعدادی از مهندسان گروه کشاورزی و منابع طبیعی همچنین دکتر غلامرضا صالحی جوزانی تالیف شده است.

این کتاب که از انتشارات پژوهشکده بیوتکنولوژی می باشد در10 فصل و 315 صفحه به ارائه منابع علمی و تخصصی مدرن در زمینه کشاورزی مولکولی پرداخته است.

هفدهمین دوره جشنواره کتاب سال دانشجویی ایران به همت سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی صبح روز جاری در دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار شد.

جشنواره کتاب سال دانشجویی به عنوان یک رویداد بزرگ فرهنگی از سال 1373 و با همت جهاد دانشگاهی پایه ریزی شده و هم اکنون نیز اجرای این فعالیت مهم فرهنگی توسط سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی انجام می شود.

برپایی این جشنواره و رونق آن علاوه بر ایجاد جایگاه ارزشمند میان دانشگاهیان باعث شده اقدامات این جشواره در زمره چشمگیرترین فعالیتهای " هفته کتاب " جمهوری اسلامی قرار گیرد همچنین این جشنواره با حمایت و پشتبانی مراکز علمی و دانشگاهی می تواند خدمات خود را بیش از پیش تداوم و تعمیق بخشد.

در حال حاضر نیز حامیانی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، سازمان ملی جوانان با درک ارزش و جایگاه این جشنواره در کتاب دانشگاهی در برگزاری این فعالیت بزرگ و ملی بیش از دوره های گذشته مشارکت و حضور مستمر دارند.