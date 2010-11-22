چهار هزار میلیارد ریال صرف فرآورده های نفتی در گلستان شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مهدی باختری صبح دوشنبه در همایش هدفمندی یارانه ها در گرگان افزود: این درحالیست که در مدت مشابه سال قبل، هزار میلیارد ریال فرآورده نفتی در منطقه توزیع شد.

وی خاطرنشان کرد: البته افزایش قیمت جهانی و وارد شدن نیروگاه علی آباد به سیکل مصرف در افزایش مصرف بی تاثیر نبوده است.

وی اظهار داشت: در طرح هدفمند کردن یارانه ها، دولت موظف است 50 درصد از یارانه ها به خود مردم بازگرداند و در این طرح 30 درصد از درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه ها به به صنعت برمی گردد.

مدیرعامل شرکت پخش فراورده های نفتی گلستان افزود: اگر یکی از بسته ها به درستی اجرا نشود، بقیه قسمتها نیز دچار مشکل مشکل می شوند و این خود نشان دهنده کامل و همه جانبه نگر بودن قانون است.

باختری یادآورشد: مردم و دولت باید به هم فرصت بدهند و مشارکت مردم در این طرح مهم ضروری است.