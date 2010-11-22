نصب 2 دکل سیستم تله متری در گیلان به اتمام رسید

محمدعلی فرامینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این پروژه شامل نصب و اجرای دو دکل به ارتفاع 25 متر در محل منابع تامین آب (چاه های فلمن شماره دو و سه )، یک دکل به ارتفاع 30 متر در سایت شهید خوش سیرت آستانه اشرفیه و دکل دیگر به ارتفاع 36 متر در مخزن s 5 لاهیجان بوده است.

وی عنوان کرد: با انجام و نصب این دکلها تاکنون بیش از 75 میلیون ریال اعتبار هزینه شده و با اجرای این پروژه امکان نصب تجهیزات رادیویی تله متری و بهره برداری از سیستم اسکادا در ناحیه شرق گیلان فراهم شده است.

سرپرست آب و فاضلاب روستایی گیلان ادامه داد: این شرکت در راستای تحقق تامین آب آشامیدنی به روستاهای سطح استان برای دستیابی به اهداف دولت، تامین آب آشامیدنی روستای رودبرده از توابع شهرستان رشت را در برنامه کاری خود قرار داده است.

وی خاطر نشان کرد: برای اجرای فاز دوم آب رسانی به این روستا و بهره مندی حدود 50 خانوار از آب آشامیدنی سالم، 850 میلیون ریال در نظر گرفته شده و در حال حاضر عملیات اجرایی آن آغاز شده و از روند مطلوبی برخوردار است.

وی یادآورشد: برای تامین آب آشامیدنی کل روستا نیاز به اعتبارات تکمیلی بوده که در لیست پروژه های پیشنهادی لحاظ شده است و با تامین اعتبار لازم تمامی مشترکان روستا از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند خواهند شد.