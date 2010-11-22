برگزاری دوره آموزشی برای کارشناسان بهزیستی کشور در لاهیجان

کیانوش کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دوره آموزشی آشنایی با قواعد حاکم بر داوری و صلح اموال عمومی و دولتی و آشنایی با شوراهای حل اختلاف برای کارشناسان حقوقی بهزیستی استانهای کشور که در لاهیجان برگزار شد، ابراهیم سلطانی نسب و نوروز کارگری مدرسان این دوره بودند.

وی اظهارداشت: مهمترین عناوین آموزشی در این دوره مباحث تحلیل و تفسیر اصل 139 قانون اساسی دعاوی راجع به موسسات عمومی غیر دولتی و اصل 139 قانون اساسی، ساختار تشکیلاتی شوراهای حل اختلاف، نحوه تنظیم شکایات و خواسته در قالب فرمهای شورای حل اختلاف، مقررات آئین دادرسی مدنی و سایر قوانین عادی در خصوص داوری دعاوی دولتی، صلاحیت شورای حل اختلاف و موارد مرتبط با حوزه فعالیت شوراهای حل اختلاف بوده است.

مدیرکل بهزیستی گیلان ادامه داد: دوره آموزشی قواعد حقوقی برای 50 نفر از کارشناسان حقوقی بهزیستی استانهای کشور به مدت سه روز (24 ساعت) به میزبانی بهزیستی گیلان در مهمانسرای جهانگردی شهرستان لاهیجان برگزار شد.