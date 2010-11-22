برگزاری دوره آموزشی برای کارشناسان بهزیستی کشور در لاهیجان

کیانوش کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دوره آموزشی آشنایی با قواعد حاکم بر داوری و صلح اموال عمومی و دولتی و آشنایی با شوراهای حل اختلاف برای کارشناسان حقوقی بهزیستی استانهای کشور که در لاهیجان برگزار شد، ابراهیم سلطانی نسب و نوروز کارگری مدرسان این دوره بودند.
وی اظهارداشت: مهمترین عناوین آموزشی در این دوره مباحث تحلیل و تفسیر اصل 139 قانون اساسی دعاوی راجع به موسسات عمومی غیر دولتی و اصل 139 قانون اساسی، ساختار تشکیلاتی شوراهای حل اختلاف، نحوه تنظیم شکایات و خواسته در قالب فرمهای شورای حل اختلاف، مقررات آئین دادرسی مدنی و سایر قوانین عادی در خصوص داوری دعاوی دولتی، صلاحیت شورای حل اختلاف و موارد مرتبط با حوزه فعالیت شوراهای حل اختلاف بوده است.
مدیرکل بهزیستی گیلان ادامه داد: دوره آموزشی قواعد حقوقی برای 50 نفر از کارشناسان حقوقی بهزیستی استانهای کشور به مدت سه روز (24 ساعت) به میزبانی بهزیستی گیلان در مهمانسرای جهانگردی شهرستان لاهیجان برگزار شد.
نظر شما