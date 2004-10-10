دهمين شماره فصلنامه فرهنگ و انديشه منتشر شد

خبرگزاري "مهر" - گروه دين وانديشه: موضوع اين شماره فصلنامه تلاشي در جهت پاسخگويي به پرسشهاي نخبه گرايي و نخبگان در نظام اجتماعي ايران است. مقالات اين مجموعه در سه بخش ساماندهي شده است. بخش نخست به مباحث نظري اختصاص يافته است. مقاله نخبه گرايي ( مارك ايونز ترجمه دكتر محمود شهابي) درباره دغدغه هاي نظري، تجربي، فلسفي، سازماندهي و نهادي نظريه پردازان مهمي كه خود را نخبه گرا مي دانند بحث مي شود و نقش آنها را در افزايش شناختمان از علوم سياسي معاصر ارزيابي مي كند. مقاله تاملي در مطالعه نخبگان ( جورج لنگ زووسكي ترجمه مير حسن رئيس زاده) به توصيف و تجزيه و تحليل نخبگان سياسي در هفت كشور خاورميانه: تركيه، مصر، سوريه، عراق، لبنان، ايران و اسرائيل مي پردازد. در مقاله نظريه دولت نخبه گرا و دموكراسي ( دكتر محمد توحيد فام) سعي شده تا نظريه دولت نخبه گرا را از دو منظر در فرايند هاي سياسي بررسي كند: يكي به عنوان سازوكار كنترل رهبران سياسي و سازمان دولت، و ديگري براي سنجش ميزان دموكراتيك بودن دولت. در مقاله جامعه شناسي روشنفكران ( كارل مانهايم ترجمه دكتر محمد سعيد ذكائي) به سه سنت عمده تحليلي، مشخص كننده مطالعه جامعه شناسي روشنفكران مي پردازد: 1- مطالعه روشنفكران به عنوان اعضاي يك طبقه يا طبقه اي در نوع خود. 2- به عنوان افرادي كه تقريبا بدون طبقه هستند. 3- به عنوان افرادي در دل شبكه طبقاتي و ديگر وابستگي هاي گروهي.

بخش دوم مقالات حاوي پژوهشهايي است كه پيرامون وضعيت نخبه گرايي و نخبگان در ايران مي باشند. اين بخش حاوي شش مقاله است كه دو مقاله آن ترجمه پژوهشهايي خارجي در مورد وضعيت نخبگان ايراني در دوره پهلوي است. اين مقالات عبارتند از: نخبگان ايراني، غرب و مدرنيته ( دكتر مصطفي ايماني)؛ بحران اجتماعي و روشنفكران ايراني ( دكتر تقي آزاد ارمكي)؛ الگوي روابط قدرت در نخبگان سياسي ايران ( جيمز اي. بيل ترجمه مجيد خسروي نيك)؛ نخبگان سياسي ايران: كتابي از ماروين زونيس ( دكتر منصور انصاري)؛ نخبگان ايران ( دكتر ابراهيم فيوضات).

بخش سوم اين مجموعه به مباحث خاص در حوزه نخبگان و نخبه گرايي اختصاص يافته است: تغيير ساختار طبقاتي اجتماعي در دوران پهلوي و بعد از انقلاب اسلامي ( دكتر علي اصغر مقدس)؛ مهاجرت نخبگان ( غلامرضا ذاكر صالحي)؛ توليد دانش و سياست گذلري علمي: نخبه گرايي و حوزه عمومي ( دكتر امين قانعي راد) .