اجرای طرح بازارچه مرزی دهلران تامین اعتبار شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، محمدعلی گلشن صبح دوشنبه در اولین جلسه کمیته عمران و بهسازی مرزهای استان بر تأمین اعتبار لازم جهت مطالعه و طراحی بازارچه دائمی دهلران تأکید کرد .

معاون امور عمرانی استانداری نزدیکی به راه آهن و فرودگاه دزفول و کارخانه های سیمان و آجر و تولید محصولات کشاورزی و همچنین راه ترانزیتی جنوب به مرکز و غرب کشور و سایر توانمندیها از مزایای بازارچه مرزی دهلران برشمرد .

گلشن با اشاره به اعلام آمادگی کشور همسایه و استاندار میسان و همچنین نقش این بازارچه در رونق اقتصادی و اجتماعی منطقه و استانهای همجوار خواستار تسریع در روند ساماندهی و فعال سازی آن شد.

در ادامه این جلسه حیاتی فرماندار مهران با اعلام افزایش صادرات و تردد زوار و افزایش ساعات کاری بازارچه، نیازهای ضروری بازارچه مرزی مهران را تأمین روشنایی محوطه بازارچه، فعال کردن سیستم های حفاظتی و دوربین های مدار بسته، ایجاد و ساماندهی انبار ذخیره و دپو کالاهای وارداتی، تعمیر و مرمت برجک دیده بانی بطور اخص و ایجاد فضای سبز و سالن جلسات و استراحتگاه تجار، کارگران و کارکنان شاغل در بازارچه، احداث انبار کالاهای فاسد شدنی و سردخانه، تأمین آب شرب و احداث باند دوم راه بازارچه با اولویت های بعدی عنوان نمود و خواستار تأمین اعتبار و ساماندهی آنان شد.