گسترش روابط تهران - الجزیره ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا رحیمی یکشنبه شب در دیدار احمد اویحیی، نخستوزیر الجزایر با بیان اینکه الجزایر به عنوان کشوری بزرگ و شناختهشده در سطح جهان برای همه جهانیان به ویژه مسلمانان در مقابله با استعمار الهامبخش است، بر ضرورت اتحاد و همدلی ایران والجزایر و دیگر کشورهای مسلمان تأکید کرد.
وی افزود: اتحاد امت اسلامی به نفع همه ملتها و بهویژه ملتهای مسلمان است.
رحیمی با اشاره به اینکه تبادلات اقتصادی تهران و الجزیره متناسب با ظرفیتهای موجود نیست، اظهار امیدواری کرد با اراده مسئولان دو کشور، فصلی نو در مناسبات و همکاریهای تجاری و بازرگانی دوجانبه ایجاد شود و روابط اقتصادی نیز به سطح روابط بینظیر و برجسته سیاسی ارتقاء پیدا کند.
معاون اول رئیسجمهور در ادامه با قدردانی از مواضع دولت الجزایر در قبال موضوع هستهای جمهوری اسلامی ایران، گفت: ایران نیز همواره در مجامع بینالمللی در کنار دولت برادر و مسلمان الجزایر خواهد بود.
رحیمی تصریح کرد: هیچ محدودیتی از سوی ایران برای گسترش مناسبات و همکاریهای اقتصادی با الجزایر وجود ندارد.
احمد اویحیی نخستوزیر الجزایر نیز در این دیدار، جمهوری اسلامی ایران را از کشورهای بزرگ اسلامی جهان دانست و گفت: اگرچه دو کشور از نظر جغرافیایی فاصلهای زیاد با یکدیگر دارند، اما با داشتن اهداف و اصول مشترک باید روابط سیاسی و اقتصادی خود را بیش از گذشته ارتقاء دهیم.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران با داشتن تجارب بسیار گرانبها و ملتی بزرگ، شجاع و اهل اصول، ریشه در اعماق تاریخ دارد، گفت: دولت و ملت الجزایر احترام ویژه ای برای دولت و ملت بزرگ ایران قایل است و امیدواریم با تلاش دو دولت گام های بلندی در جهت پیشرفت اقتصادی دو کشور برداشته شود.
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