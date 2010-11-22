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۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۵۹

رحیمی تاکید کرد:

گسترش روابط تهران - الجزیره ضروری است

گسترش روابط تهران - الجزیره ضروری است

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: ایران و الجزایر با توجه به تاریخی روشن و انقلابی و با داشتن ملت‌های بزرگ باید روابط خود را در همه زمینه‌ها ارتقاء داده و سطح همکاری‌های فی‌مابین را به نقطه اوج برسانند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا رحیمی یکشنبه شب در دیدار احمد اویحیی، نخست‌وزیر الجزایر با بیان اینکه الجزایر به عنوان کشوری بزرگ و شناخته‌شده در سطح جهان برای همه جهانیان به ویژه مسلمانان در مقابله با استعمار الهام‌بخش است، بر ضرورت اتحاد و همدلی ایران والجزایر و دیگر کشورهای مسلمان تأکید کرد.

وی افزود: اتحاد امت اسلامی به نفع همه ملت‌ها و به‌ویژه ملت‌های مسلمان است.

رحیمی با اشاره به اینکه تبادلات اقتصادی تهران و الجزیره متناسب با ظرفیت‌های موجود نیست، اظهار امیدواری کرد با اراده مسئولان دو کشور، فصلی نو در مناسبات و همکاری‌های تجاری و بازرگانی دوجانبه ایجاد شود و روابط اقتصادی نیز به سطح روابط بی‌نظیر و برجسته سیاسی ارتقاء پیدا کند.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با قدردانی از مواضع دولت الجزایر در قبال موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، گفت: ایران نیز همواره در مجامع بین‌المللی در کنار دولت برادر و مسلمان الجزایر خواهد بود.

رحیمی تصریح کرد: هیچ محدودیتی از سوی ایران برای گسترش مناسبات و همکاری‌های اقتصادی با الجزایر وجود ندارد.

احمد اویحیی نخست‌وزیر الجزایر نیز در این دیدار، جمهوری اسلامی ایران را از کشورهای بزرگ اسلامی جهان دانست و گفت: اگرچه دو کشور از نظر جغرافیایی فاصله‌ای زیاد با یکدیگر دارند، اما با داشتن اهداف و اصول مشترک باید روابط سیاسی و اقتصادی خود را بیش از گذشته ارتقاء دهیم.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران با داشتن تجارب بسیار گرانبها و ملتی بزرگ، شجاع و اهل اصول، ریشه در اعماق تاریخ دارد، گفت: دولت و ملت الجزایر احترام ویژه ای برای دولت و ملت بزرگ ایران قایل است و امیدواریم با تلاش دو دولت گام های بلندی در جهت پیشرفت اقتصادی دو کشور برداشته شود.

 
 
کد مطلب 1196245

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