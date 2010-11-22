گسترش روابط تهران - الجزیره ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا رحیمی یکشنبه شب در دیدار احمد اویحیی، نخست‌وزیر الجزایر با بیان اینکه الجزایر به عنوان کشوری بزرگ و شناخته‌شده در سطح جهان برای همه جهانیان به ویژه مسلمانان در مقابله با استعمار الهام‌بخش است، بر ضرورت اتحاد و همدلی ایران والجزایر و دیگر کشورهای مسلمان تأکید کرد.

وی افزود: اتحاد امت اسلامی به نفع همه ملت‌ها و به‌ویژه ملت‌های مسلمان است.

رحیمی با اشاره به اینکه تبادلات اقتصادی تهران و الجزیره متناسب با ظرفیت‌های موجود نیست، اظهار امیدواری کرد با اراده مسئولان دو کشور، فصلی نو در مناسبات و همکاری‌های تجاری و بازرگانی دوجانبه ایجاد شود و روابط اقتصادی نیز به سطح روابط بی‌نظیر و برجسته سیاسی ارتقاء پیدا کند.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با قدردانی از مواضع دولت الجزایر در قبال موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، گفت: ایران نیز همواره در مجامع بین‌المللی در کنار دولت برادر و مسلمان الجزایر خواهد بود.

رحیمی تصریح کرد: هیچ محدودیتی از سوی ایران برای گسترش مناسبات و همکاری‌های اقتصادی با الجزایر وجود ندارد.

احمد اویحیی نخست‌وزیر الجزایر نیز در این دیدار، جمهوری اسلامی ایران را از کشورهای بزرگ اسلامی جهان دانست و گفت: اگرچه دو کشور از نظر جغرافیایی فاصله‌ای زیاد با یکدیگر دارند، اما با داشتن اهداف و اصول مشترک باید روابط سیاسی و اقتصادی خود را بیش از گذشته ارتقاء دهیم.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران با داشتن تجارب بسیار گرانبها و ملتی بزرگ، شجاع و اهل اصول، ریشه در اعماق تاریخ دارد، گفت: دولت و ملت الجزایر احترام ویژه ای برای دولت و ملت بزرگ ایران قایل است و امیدواریم با تلاش دو دولت گام های بلندی در جهت پیشرفت اقتصادی دو کشور برداشته شود.



