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۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۲۹

در روز عید قربان؛

مردم خراسان شمالی 135 میلیون ریال به محرومان کمیته امداد کمک کردند

مردم خراسان شمالی 135 میلیون ریال به محرومان کمیته امداد کمک کردند

بجنورد - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی گفت: مردم خراسان شمالی مبلغی بالغ بر 135 میلیون ریال به محرومان این نهاد کمک کردند.

سلمان دانشور در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهارداشت: مردم خراسان شمالی در روز عید قربان 150 میلیون ریال به مستمندان کمک کردند.

وی با اعلام اینکه این کمکها هنوز توسط مردم خیر استان ادامه دارد اظهار داشت: با توجه به ادامه کمکهای  مردمی در این راستا رقم واقعی در روزهای آتی مشخص خواهد شد. 

این مسئول با بیان اینکه 45 پایگاه در روز عید قربان کمکهای نقدی و غیر نقدی مردم را جمع آوری کردند، تصریح کرد: کسانی که تا به حال موفق  به کمک در این راستا نشده اند می توانند کمکهای خود را به واحد مشارکت مردمی کمیته امداد در بجنورد  و شهرستانهای استان اعطاء کنند.

وی افزود: در عید قربان سال گذشته مردم خراسان شمالی مبلغی بالغ بر107 میلیون ریال به صورت نقدی و غیرنقدی کمک کردند که امید است امسال بتوانیم رقم قابل توجه ای را برای خدمت رسانی هر چه بیشتر محرومان بدست آوردیم.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی گفت: این کمکها برای هزینه های درمان، مسکن، تحصیل، جهیزیه و آموزش برخی از مددجویان و نیازمندان هزینه می شود.

از جمعیت 811 هزار نفری خراسان شمالی 82 هزار نفر از حمایتهای کمیته امداد امام خمینی(ره) بهره می برند.
کد مطلب 1196246

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