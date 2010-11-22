150 غرفه فروش صنایع دستی در آذربایجان شرقی برپا شد

تراب محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود : نمایشگاههای عرضه و معرفی صنایع دستی و هنرهای سنتی و سوغات استان، همواره با استقبال چشمگیری از سوی مردم و گردشگران روبرو بوده اند.

به گفته رئیس کارگروه صنایع دستی آذربایجان شرقی، با توجه به افزایش حضور گردشگران در نقاط مختلف استان و لزوم پیش بینی نمودهای فرهنگی در جایگاه هدیه و سوغات، در شش ماه نخست سال جاری دوازده نمایشگاه مختلف موردی در شهرستانهای مختلف آذربایجان شرقی برپا شده است.

محمدی افزود: این نمایشگاه ها در مجموع بیش از 20 میلیارد ریال فروش داشته اند که با توجه به مدت زمان کوتاه نمایشگاهها و پراکندگی آنها در نقاط مختلف، مناسب ارزیابی می شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی در خصوص میزان بازدید از این نمایشگاهها گفت: هر چند به لحاظ فضای باز موجود در بیشتر نمایشگاهها، امکان تهیه آمار دقیق مقدور نیست، اما طبق آمارگیری های انجام شده بیش از 900 هزار نفر از هموطنان و گردشگران از این نمایشگاهها بازدید نموده اند.

وی در خصوص مکان های برگزاری نمایشگاهها گفت: این نمایشگاهها در شهرهای تبریز، مراغه، جلفا، ورزقان، هریس، عجب شیر، اهر، بناب و شبستر برپا شده اند و موجب غنی شدن سفر گردشگران گشته اند.

به گفته محمدی حضور گردشگران و همچنین شهروندان در نمایشگاهها به قدری چشمگیر بوده که موجب استمرار این نمایشگاهها و گسترش آنها در نقاط دور و نزدیک استان شده است و با حمایت مردم و هنرمندان این روند استمرار خواهد داشت.

وی یادآور شد: تولیدات صنایع دستی و هنرهای سنتی استان به ویژه تولیدات بافته های داری، قالی و گلیم و ورنی، جواهرات سنتی و سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، سفال و سرامیک، شیشه های دست ساز و هنرهای چوبی با استقبال مردم و گردشگران مواجه شده و صادارات این محصولات نیز در حال افزایش است.