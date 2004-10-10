كلاس آموزش تربيت بدني ويژه معلمان در جزيره كيش برگزار شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" اين كلاس ها درهفته جاري به مدت سه روز از چهار شنبه پانزدهم لغايت هفدهم مهرماه در سالن چند منظوره مجموعه ورزشي المپيك توسط استادان محمد قيومي و جواد آزمون برگزار شد. رئوس برنامه اين دوره از كلاسها به بررسي وضعيت جهاني درس تربيت بدني با تاكيد بر دوره ابتدايي و اهداف آموزش و پرورش دربخش درس تربيت بدني با فرآيند برنامه ريزي درس تربيت بدني وهمچنين معرفي برنامه دوره ابتدايي ضمن آشنايي با روشهاي تدريس درس تربيت بدني دراين مقطع به صورت تئوري و عملي در صبح و بعد از ظهر به اجرا درآمد.

قابل ذكراست استفاده از فيلم و سي دي هاي آموزشي براي ارتقاء سطح مطلوب آموخته هاي شركت كنندگان در اين دوره از كلاسها به نمايش درآمد.