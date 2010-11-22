توقیف 19 شرکت غیر مجاز پارکبان / آغاز فعالیت یگان نظارت بر تاکسیها

به گزارش خبرنگار اجتماعی مهر، سردار حسین رحیمی صبح دوشنبه در نشستی با حضور خبرنگاران با اشاره به فعالیت گشت هوایی پلیس راهور افزود: در حال حاضرگشت هوایی پلیس راهور به طور روزانه سه مرتبه در ساعات پیک ترافیک فعال شده و در مواردی از جمله بازگشایی گره های ترافیکی و بروز حوادث به پلیس کمک می کند.

مراجعه روزانه 6 هزار خودرو به مراکز معاینه فنی

وی گفت: پس از اجرای طرح برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی در حال حاضر تعداد خودروهایی که برگه معاینه فنی ندارند بسیار اندک است.

رئیس پلیس راهور تهران گفت: قبل از اجرای این طرح روزانه دو هزار خودرو به مراکز معاینه فنی مراجعه می کردند اما در حال حاضر روزانه 5 تا 6 هزار خودرو به مراکز معاینه فنی مراجعه می کنند.

وی گفت: در سالهای گذشته باندهایی در تهران اقدام به جعل برگه معاینه فنی می کردند بر همین اساس گروهی ویژه از کارشناسان فنی پلیس راهور برای بررسی معاینه فنی خودروها تشکیل شد.

رئیس پلیس راهور افزود: 25 نفر از کارشناسان فنی پلیس راهور آموزش های ویژه نظارت را سپری کردند تا به بررسی برگه معاینه فنی خودروها بپردازند.

توقیف 19 شرکت غیر مجاز پارک بانها

رحیمی تصریح کرد: با آغاز فعالیت پارک بان ها در تهران برخی از شرکت ها اقدام به فعالیت غیر مجاز در این خصوص کرده و بعضا از مردم پول های بسیار کلانی می گرفتند.

وی افزود: 19 شرکت غیر مجاز در این زمینه شناسایی و پلمب شد.

رحیمی با اشاره به ارائه آموزشهای لازم به پارک بانها گفت: آموزش پارک بان ها، نظارت بر عملکرد آنها و متحد الشکل کردن فرم پوشش آن از جمله اقداماتی است که در دستور کار پلیس و شهرداری قرار گرفته است.

رئیس پلیس راهور گفت: قوانینی که پارک بانان باید در زمینه ترافیکی و مسائل حفاظتی رعایت کنند در آموزش های قبل از آغاز فعالیت به آنان ارائه می شود.

وی افزود: با اجرای مرحله جدید فعالیت پارک بانها و ساماندهی آنان از این پس هر 30 پارک بان تحت نظر یک افسر راهور قرار گرفته و کارت شناسایی ویژه به آنان داده می شود و همچنین تنها افسر ناظر حق جریمه کردن خودروهای متخلف را دارد.

شناسایی 130 خودروی پرتخلف در محدوده طرح ترافیک

رحیمی با اشاره به کنترل محدوده طرح ترافیک گفت: در طول یک ماه فعالیت دوربین های ثبت تخلفات در محدوده طرح ترافیک، بیش از یک میلیون از افراد متخلف که به محدوده طرح ترافیک وارد می شدند متوقف شدند.

رئیس پلیس راهور گفت: 130خودرویی که در طول این مدت بیشترین تردد غیر مجاز را در محدوده طرح ترافیک داشتند شناسایی و تا کنون 30 خودرو توقیف شده است که مابقی آنان نیز در آینده نزدیک توقیف می شوند.

وی تصریح کرد: تعدادی از راننده ها زمانی که برگه جریمه به درب منزلشان ارسال شد دیگر به صورت غیر مجاز وارد محدوده طرح ترافیک نشدند اما این 130خودرو علاوه بر دریافت تذکر همچنان به تخلفات خود و تردد غیر مجاز در محدوده طرح ترافیک ادامه دادند.

رحیمی اظهار داشت: رانندگان باید بدانند که تخلفاتی که از سوی دوربین های ثبت تخلفات در محدوده طرح ترافیک به ثبت می رسد به هیچ عنوان قابل بخشش نبوده و افراد ملزم به پرداخت جریمه ها هستند.

رئیس پلیس راهور گفت: وضعیت افرادی که منزل آنان در محدوده طرح ترافیک است بررسی می شود.

وی افزود: در طول فعالیت دوربین های ثبت تخلفات بعضا خودروهایی بودند که علی رغم داشتن ارزش ریالی 2 میلیون تومان تا سقف 7 میلیون تومان مرتکب تخلف شدند.

رحیمی گفت: همچنین در بحث مخدوش کردن پلاک و ورود به محدوده طرح ترافیک 638 راننده متخلف به مراکز قضایی معرفی شدند.

برخورد با متجاوزان به گذرگاه عابران پیاده

وی گفت: پلیس راهور از هفته گذشته طرحی را در تهران آغاز کرده که طی آن با افرادی که به گذرگاه عابران پیاده تجاوز می کنند برخورد می شود.

رحیمی افزود: از هفته آینده نیز طرح برخورد با موتورسیکلت سواران فاقد کلاه ایمنی در تهران آغاز می شود. بر همین اساس موتورسیلکت ها استفاده از کلاه ایمنی و رعایت قوانین را جدی بگیرند.

وی گفت: از هفته گذشته با اجرای طرح برخورد با متجاوزان به گذرگاه عابران پیاده با 48 هزار و 138 خودرو و موتورسیکلت برخورد شد.

رانندگان تهرانی در یک هفته 422 هزار تخلف کردند

رئیس پلیس راهور گفت: رانندگان تهرانی در طول یک هفته بیش از 422 هزار تخلف مرتکب شدند که بیشترین تخلفات به ثبت رسیده استفاده نکردن از کلاه ایمنی از سوی راکبان موتورسیکلت با68 هزار مورد بوده است.

رحیمی گفت: نبستن کمربند ایمنی با 39 هزار و 975 مورد و استفاده از تلفن همراه با 11 هزار مورد به ترتیب رتبه های دوم و سوم تخلفات مرتکب شده از سوی رانندگان تهرانی بودند.

وی با اشاره به آمار هشت ماهه تخلفات در تهران گفت : در طول این مدت استفاده نکردن از کلاه ایمنی از سوی موتورسواران 48 درصد، عدم استفاده از کمربند ایمنی 66 درصد، استفاده از تلفن همراه 11 درصد، برخورد با متجاوزان به گذرگاههای عابر پیاده 245 درصد و برخورد با ورود غیر مجاز خودروها به محدوده طرح ترافیک 158 درصد افزایش داشته است.

آزادسازی موتورسیکلت های توقیفی به مناسبت اعیاد غدیر و قربان

رحیمی گفت: به مناسبت اعیاد غدیر و قربان طرح آزادسازی موتورسیلکت های توقیفی در تهران از چهار روز گذشته آغاز شد که در طول این مدت بیش از 6 هزار دستگاه موتورسیکلت با اخذ 10 تعهد از مالکان آنها آزاد شد.

رئیس پلیس راهور تصریح کرد: این طرح همچنان درتهران تا زمان آزادسازی بخش اعظمی از موتورسیکلت ها ادامه دارد.

برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی چمران را قفل می کند

رحیمی با اشاره به برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی گفت: ترافیک چمران با برگزاری برخی از نمایشگاهها از جمله نمایشگاههای پرمخاطب غیر قابل تحمل می شود به نحوی که علاوه بر قفل شدن این بزرگراه چندین بزرگراه دیگر نیز از جمله صدر، نیایش و سئول نیز درگیر ترافیک می شود.

وی تصریح کرد: پلیس نگران برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی است زیرا برپایی این نمایشگاه وضعیت ترافیک را در چمران بسیار سنگین خواهد کرد.

رئیس پلیس راهور گفت: دستگاههای دیگر با برپایی نمایشگاهها مشکل ایجاد می کنند اما همه مردم پلیس را مسئول و پاسخگو می دانند بر همین اساس ادامه این روند پلیس را مجبور به بروز عکس العملی می کند که تمایلی به انجام آن ندارد.

اجرای طرح ویژه ترافیکی برای بازگشت حجاج

رحیمی گفت: طرح ویژه ترافیکی از سوی پلیس راهور برای بازگشت حجاج اجرا می شود که طی آن واحدهای گشت موتوری، خودرویی و 7 جرثقیل برای برخورد با خودروهای متخلف در ترمینال های حجاج مستقر می شوند.

وی گفت: خوشبختانه تاکنون هیچ مشکلی از حیث ترافیکی در رفت و برگشت حجاج رخ نداده است.

فعال سازی یگان نظارت بر عملکرد تاکسی ها

وی با بیان این خبر گفت: یگان نظارت و کنترل مشترکی بین پلیس و تاکسیرانی از هفته آینده فعال می شود که طی آن 150 خودرو به نظارت بر عملکرد تاکسی ها در شهر تهران می پردازند.

رحیمی گفت: با توجه به طرح هدفمندی یارانه ها اجرای این طرح به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته و از اوایل هفته آینده نیز اجرا می شود.

رئیس پلیس راهور افزود: در این طرح نظارت دقیقی بر نحوه عملکرد و فعالیت تاکسی ها انجام می شود تا درصورت تخلف آنان از جمله عبور از مقابل مردم و سوار نکردن آنان و یا سوار کردن مسافران به صورت دربستی مورد برخورد قرار گرفته و فک پلاک می شوند.