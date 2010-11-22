تدابیر ویژه کادر فنی امید برای پیروزی بر ژاپن/ تاکید روی ضربات ایستگاهی

به گزارش خبرنگار مهر، در این تمرین که به مدت یک ساعت به طول انجامید، بازیکنان پس از انجام حرکات کششی به کار با توپ و مرور برنامه‌های تاکتیکی دیدار با ژاپن پرداختند.

در این تمرین غلامحسین و امیرحسین پیروانی با گوشزد کردن نکات تاکتیکی لازم شرح وظایف هر یک از بازیکنان را در هنگام تصاحب و از دست دادن توپ مشخص کردند.

گرفتن زمان و فضا از حریف و فشار بر روی بازیکن صاحب توپ مهمترین نکته‌ای بود که کادرفنی برای مقابله با سرعت تیمی حریف بر روی آن تاکید داشتند. علاوه بر این ارسال از کناره‌ها و استفاده از ضربات ایستگاهی برنامه تاکتیکی ویژه‌ای است که به نظر می رسد کادر فنی برای بازی فردا روی آن حساب جداگانه‌ای باز کرده است.

استفاده از قدرت سرزنی سید جلال حسینی که تاکنون چهار گل از 10 گل تیم امید را در دیدارهای گذشته به ثمر رسانده است یکی از برنامه‌های ویژه کادر فنی برای دیدار با ژاپن خواهد بود، ضمن اینکه کریم انصاری‌فرد نیز در این تاکتیک می تواند مهاجم تاثیرگذاری باشد.

بازیکنان امید عصر امروز دوشنبه در جلسه کادر فنی که به آنالیز تیم ژاپن و بررسی نقاط ضعف و قوت این تیم اختصاص خواهد داشت، شرکت می کنند.

بازیکنان تیم امید صبح فردا هم یک جلسه تمرینی سبک که بیشتر به گرم کردن بازیکنان و انجام حرکات کششی اختصاص خواهد داشت را در محوطه دهکده بازی‌ها برگزار خواهند کرد تا خود را برای دیدار بعد از ظهر فردا مقابل ژاپن آماده کنند.

خبر دیگر از تیم امید اینکه مهدی تاج که انجام برخی کارهای فدراسیون به تهران بازگشته بود شب گذشته وارد گوانگجو شد تا پشتیبانی‌های لازم را از تیم امید انجام دهد.