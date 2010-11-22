بسیج مستضعفان از بزرگترین دستاوردهای انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حجت الاسلام محمد نقی لطفی صبح دوشنبه در دیدار جمعی از اعضای ستاد هفته بسیج با اشاره به نقش بسیج در حفظ و پاسداری از ارزش های انقلاب گفت: تشکیل بسیج مستضعفان یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است و این نهاد ارزشمند در طول حیات خود منشا برکات فراوانی برای کشور بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان افزود: امروز بیش از هر زمان دیگر دشمن به اهمیت بسیج پی برده است و با استفاده از انواع شیوه های تبلیغاتی و جنگ نرم سعی در تضعیف این نهاد مقدس دارد.

وی یادآور شد: هفته بسیج فرصت مناسبی برای نشانه روحیه بسیجی در کشور است.

در ابتدای این دیدار سردار کاکی فرمانده سپاه امیر المومنین استان گزارشی از برنامه های هفته بسیج در استان ارائه کرد.