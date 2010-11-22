تجهیز دانشکده پیراپزشکی نهاوند در انتظار بودجه

مهدی سنایی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: دانشکده پیرا پزشکی که به عنوان جایگزین دانشکده داروسازی در نهاوند ساخته شده، برای تجهیز به 300 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد.

سنایی با بیان اینکه در صورت تامین بودجه مورد نیاز، این دانشکده تا بهمن ماه سال جاری پذیرش دانشجو خواهد داشت، افزود: اگر این بودجه تامین نشود پذیرش دانشجو به سال آینده موکول خواهد شد.

وی یکی از مشکلات شهرستان نهاوند را معطل ماندن پروژه های خاص در این شهر عنوان کرد و گفت: احداث دانشکده داروسازی از مصوبات سفر هیئت دولت به استان همدان بود که برای شهرستان نهاوند مصوب شد اما دوری مسیر برای جذب عضو هیئت علمی، باعث انتقال این دانشکده به همدان شد.

پیش از این اعلام شده بود که دانشکده پیراپزشکی نهاوند در پاییز سال جاری دانشجو می پذیرد که این امر محقق نشده است.