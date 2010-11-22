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۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۰۳

استاندار هرمزگان:

خلیج فارس میراث فرهنگی و معنوی جهانی است

خلیج فارس میراث فرهنگی و معنوی جهانی است

استاندار هرمزگان تاکید کرد: خلیج فارس به دلیل قدمت و داشتن اسناد کهن میراث فرهنگی و معنوی منطقه است و حتی جنبه جهانی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هاشمی استاندار هرمزگان در آغاز همایش بین المللی خلیج فارس در بندرعباس تصریح کرد: خلیج فارس جزء اندک نام های جغرافیایی است که کهن ترین اسناد مکتوب نام آن را حک کرده اند و به همین دلیل بسیاری از کارشناسان آن را خاستگاه تمدن بشر می دانند.

وی افزود: نام خلیج فارس با حوادث مشهور جهان پیوند خورده و ما را با اقوام مختلف وصل می کند بر همین اساس میراث فرهنگی و معنوی است و جنبه جهانی دارد.

هاشمی یاد سربازانی که دیار خلیج فارس را از دست اجانب حفظ کردند گرامی داشت و گفت: از آن جمله یاد امام قلی خان را که به سالها سلطه بر جزایر ایرانی پایان داد گرامی می داریم.

استاندار هرمزگان افزود: مرزنشینان سواحل خلیج فارس مانند اجداد خود پاسدار این مرز و بوم هستند و اهمیت خلیج فارس در 5 قرن گذشته این منطقه را میراث فرهنگی مشترک میان ما و همسایگان قرار داده است.

وی خلیج فارس را دریای همدلی دانست و گفت: ایران امروز مقتدرتر از همه دوره ها از این دریا صیانت می کند.

کد مطلب 1196257

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