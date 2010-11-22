به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، نادر میرشکار صبح دوشنبه در جمع مدیران خراسان جنوبی به اجرای طرح نظارتی ویژه هدفمند سازی یارانه ها از 29 مهر ماه در استان اشاره کرد و بیان داشت: در یک ماهه اخیر 12 هزار و 127 مورد بازرسی در سطح اصناف استان صورت گرفت.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد بازرسی شش هزار و 218 بازرسی توسط بازرسان سازمان بازرگانی استان از سطح بازار انجام شده است، افزود: این تعداد بازرسی همراه با تشکیل 193 پرونده تخلف بوده است.

وی ادامه داد: همچنین در این مدت پنج هزار و 960 بازرسی نیز توسط مجمع امور صنفی صورت گرفت که نتیجه آن تشکیل 156 پرونده تخلف بوده است.

میرشکار خاطرنشان کرد: در بسته های سیاستی و حمایتی ویژه طرح هدفمند سازی یارانه ها، بسته بازرگانی کلیدی ترین بخش را به خود اختصاص داده است.

به گفته وی بسته حمایتی و سیاستی بازرگانی در واقع تعیین کننده اهداف و موفقیت هایی است که در طرح هدفمند سازی یارانه ها پیش بینی شده است.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان جنوبی افزود: از ابتدای سال پیش بینی های لازم در بخش نظارتی انجام شده که تشکیل ستادها، تجهیز بازرسی و آموزش اصناف از عمده ترین عملکرد بخش نظارت است.

وی به آرامش نسبی بازار اشاره کرد و اظهارداشت: کلیه واحدها و شبکه های توزیع طبق روال عادی ارائه خدمت نموده و تأمین و تنظیم بازار برای کالاهای ضروری مردم صورت پذیرفته است.

وی رصد کردن و تحلیل بازار را اهم تصمیمات شورای اجرایی طرح هدفمندسازی یارانه ها در استان عنوان کرد و ادامه داد: اعضای شواری اجرای طرح متشکل از سازمان بازرگانی، شرکت غله و خدمات بارگانی، مجمع امور صنفی هستند.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان جنوبی از راه‌اندازی سامانه ثبت موجودی کالای انبارها و سردخانه‌ها در استان خبر داد و افزود: در این راستا تاکنون 139 انبار و سردخانه در استان شناسایی و ثبت اطلاعات شده‌اند.

وی گفت: 13 قلم کالاهای ضروری و حساس نیز با توجه به توان تولیدات استان و تفاهم نامه هایی برای ذخیره سازی منعقد شده است.