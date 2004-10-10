لايحه ضد انحصار تا آذرماه به مجلس تقديم مي شود

معاون حقوقي و امور پارلماني وزير امور اقتصادي و دارايي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي"مهر" با اشاره به اين كه هنوز در دولت لايحه انحصار به تصويب نهايي نرسيده است، اظهارداشت: طبق برنامه، قرار بر اين بوده كه قبل از اين كه مجلس به بررسي بودجه ساليانه بپردازد، اين لايحه به آنجا ارسال شود.

دكتر حيدر مستخدمين حسيني با تاكيد بر اين كه كار بررسي لوايح كليدي دولت به خصوص لايحه ضد انحصاردر هيات دولت تا پايان آبان ماه سالجاري به اتمام مي رسد، اظهاراميدواري كرد: لايحه فوق تا آذرماه امسال به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.

وي، ايجاد رقابت در فعاليت هاي اقتصادي، حذف انحصارت دولتي در اقتصاد، جلوگيري از ايجاد انحصارهاي بعدي و شفافيت در ساز و كار فعاليت هاي اقتصادي و تجاري را از جمله نكات مهمي خواند كه درلايحه ضد انحصار مورد توجه دولت قرار گرفته است.

مستخدمين حسيني با تاكيد بر اين كه اقتصاد ايران دچار نوعي انحصار زدگي در اقتصاد است، گفت: با اجرايي شدن لايحه ضد انحصار، در مرحله اول وضعيت مجموعه بنگاه هايي كه به صورت انحصاري عمل مي كند، روشن خواهد شد.

معاون حقوقي و امور پارلماني وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه به تصويب مصوبه هاي اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام به خصوص درباره واگذاري تدريجي و زمان‌ بندي شده فعاليت هاي اقتصادي دولتي منطبق با اصل 44 قانون اساسي به بخشهاي تعاوني و خصوصي اشاره كرد و افزود: مصوبات اخير مجمع كمك بسيار ارزنده اي در حذف انحصارات دولتي در اقتصاد ايران خواهد كرد.





