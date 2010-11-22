به گزارش خبرنگار مهر، میلان که هفت عنوان قهرمانی در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا را در کارنامه دارد، فردا شب در گروه G رقابت‌ها فقط باید در اندیشه شکست حریف فرانسوی خود باشد چرا که آژاکس با یک امتیاز کمتر در زمین خود میزبان رئال مادرید است و بخت صعود دارد.

بایرن مونیخ آلمان هم که پیش از این صعود خود از گروه E رقابت‌ها را مسجل کرده در زمین رم به میدان می رود. این دیدار برای نماینده ایتالیا از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که پیروزی در مصاف با شاگردان "فن گال" صعود آنها را تقریبا قطعی خواهد کرد.

برنامه کامل دیدارهای سه شنبه لیگ قهرمانان اروپا به شرح زیر است:

گروه E:

* رم ایتالیا - بایرن مونیخ آلمان

* باسل سوئیس - کلوج رومانی

تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز 1- بایرن مونیخ 4 4 - - 12 2- رم 4 2 - 2 6 3- باسل 4 1 - 3 3 4- کلوج 4 1 - 3 3

گروه F:

* اسپارتاک مسکو - مارسی فرانسه

* چلسی انگلستان - زیلینای اسلواکی

تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز 1- چلسی 4 4 - - 12 2- مارسی 4 2 - 2 6 3- اسپارتاک 4 2 - 2 6 4- زیلینا 4 - - 4 -

گروه G:

* اوسر فرانسه - میلان ایتالیا

* آژاکس هلند - رئال مادرید اسپانیا

تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز 1- رئال مادرید 4 3 1 - 10 2- میلان 4 1 2 1 5 3- آژآکس 4 1 1 2 4 4- اوسر 4 1 - 3 3

گروه H:

* براگای پرتغال - آرسنال انگلستان

* پارتیزان بلگراد صربستان - شاختاردونتسک اوکراین

تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز 1- آرسنال 4 3 - 1 9 2- شاختاردونتسک 4 3 - 1 9 3- براگا 4 2 - 2 6 4- پارتیزان بلگراد 4 - - 4 -

این رقابت‌ها چهارشنبه شب با هشت دیدار دیگر پیگیری خواهد شد.