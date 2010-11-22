تبلیغات اسلامی کردستان 20 کتاب چاپ و منتشر می کند

حجت الاسلام مسعود صفی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، اظهار داشت: فعالیت‌های اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان در حوزه کتاب در سه بخش انجام می‌شود که نخستین بخش فعالیت‌ های این اداره کل در زمینه پژوهش و چاپ کتاب است که در این راستا اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان تاکنون شش کتاب را به چاپ رسانده است.

وی با اشاره به اینکه این کتاب‌ها شامل هجوم خاموش، تفسیر سوره ممتحنه، وهابیت بر سر دو راهی، راز حجاب و روابط پسر و دختر است، افزود: همچنین انتشار 20 عنوان کتاب نیز در دست اقدام است که با توجه به برنامه ریزیهای صورت گرفته این کار تا پایان سال آینده اجرایی می شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان بیان داشت: ترجمه کردی کتاب سنن ‌النبی که تالیف علامه بزرگوار، حضرت آیت‌ الله طباطبایی، بوده و پیرامون آداب و سنن و روش رفتاری رسول خدا (ص) تدوین شده از جمله کتاب‌هایی است که توسط این اداره کل در دست چاپ قرار دارد.

حجت الاسلام صفی یاری، چاپ منظومه کردی صحیفه سجادیه، ترجمه کردی نهج‌ الفصاحه، نامه ‌ای به امام، سخنی با مسافر اردیبهشت، بوستان نبوی، آیین عاشورایی، ولای حسین، خورشید بربام ایران ویژه سفر مقام معظم رهبری به بیجار، آفتاب دل ویژه سفر معظم‌ له به مریوان، اردیبهشت معطر ویژه سفر مقام معظم رهبری به سنندج و سفر عشق ویژه سفر معظم ‌له به سقز از دیگر کتاب‌ های در دست چاپ این اداره کل است .

وی کتاب کرد و کردستان در اندیشه امام و رهبری به زبان کردی و کتاب در جستجوی حقیقت که در قالب نقد وهابیت و سلفیت به شیوه مناظره است را از دیگر کتاب‌های در دست چاپ این اداره کل برشمرد .

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان به فعالیتهای بخش دوم اشاره کرد و یادآور شد: تجهیز و تامین کتابخانه‌ های شبستانی از دیگر اقدامات این اداره کل است که در حال حاضر 40 کتابخانه شبستانی در سطح مساجد استان فعال بوده و راه ‌اندازی و تجهیز 100 کتابخانه شبستانی دیگر برای استفاده نمازگزاران نیز در دست اقدام است .

حجت الاسلام صفی یاری در پایان اقدامات حمایتی را سومین بخش فعالیت‌های این اداره کل در حوزه کتاب دانست و بیان داشت: حمایت از تالیفات و پایان ‌نامه‌های حوزه دین با گرایش تقویت مذاهب اسلامی از جمله اقدامات مربوط به این حوزه است و پژوهشگران کردستانی می ‌توانند آثار خود را در حوزه دین به این اداره کل ارسال کنند تا در صورت تائید کارشناسان نسبت به چاپ آن اقدام شود.