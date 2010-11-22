استعدادهای همدان در جذب گردشگر زمستانی نادیده گرفته می شود

سید مصطفی اردستانی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه همدان دارای استعدادهای ویژه ‌ای برای جذب گردشگر در فصل زمستان است، افزود: باید با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و ورزشی و اجرای تبلیغات گسترده جاذبه‌های توریستی استان همدان در فصل زمستان را به گردشگران کشورهای همجوار معرفی کرد.

اردستانی برگزاری جشنواره زمستانی با برنامه‌های متنوع را در ایجاد روحیه شادی و نشاط در جامعه موثر دانست و با بیان اینکه این جشنواره فرصتی مناسب برای دورهم بودن خانواده‌هاست، افزود: جشنواره زمستانی در معرفی جاذبه‌های استان همدان تأثیر به سزایی دارد.

وی با تاکید بر اینکه خلاصه کردن یک جشن مهم استانی به برگزاری کنسرت موسیقی یکی از خوانندگان کشور آن هم بدون هیچ خروجی رسانه ‌ای و تبلیغاتی خوشایند نیست، اظهار داشت: این جشنواره باید در ابعاد ملی و منطقه‌ای برگزار شود و نباید به شهرستان همدان محدود شود.

مدیرعامل مجتمع تفریحی، توریستی و ورزشی گنجنامه همدان از آمادگی برای برگزاری جشنواره زمستانی در همدان خبر داد و گفت: در صورت حمایت سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان و سایر دستگاه‌ها، آماده برگزاری و اجرای مستقل جشنواره زمستانی با رویکردی متفاوت هستیم.

اردستانی‌زاده خاطرنشان کرد: اجرای مسابقات فرهنگی و هنری در شهرهای مختلف استان، برگزاری لیگ ورزشی ملی و منطقه‌ ای، اجرای مسابقات مختلف خانوادگی، پخش تیزرهای تلویزیونی و رادیویی از رسانه‌های ملی، استفاده از توان مطبوعات استان و برگزاری همایش‌هایی تخصصی با موضوعات مرتبط در کنار برگزاری مراسم آغازین و پایانی که شاید برگزاری کنسرت تنها بخشی از آن باشد می‌تواند از جمله برنامه‌های یک جشنواره زمستانی یا تابستانی باشد.

وی گفت: مجتمع گنجنامه با برخورداری از امکانات ورزشی منحصر به فرد نظیر سایت تیرول، اسکای تریال، بانجی و اسکیت و بخش‌های خدماتی و تفریحی و خط تله‌کابین در دامنه کوه الوند و دشت میشان آماده برگزاری مستقل این جشنواره است.