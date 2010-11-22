19 نفر از لیست افراد پیروز حذف شدند/ پسر عموی کرزای در میان متقلبین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، نتیجه بررسی شکایات انجام شده درباره وقوع تقلب و تخلف در انتخابات پارلمانی شهریورماه افغانستان بیانگر اثبات وقوع تقلب در این انتخابات است به گونه ای که امروز دوشنبه کمیسیون برگزاری انتخابات از حذف نام 19 نفر از لیست افرادی خبر داد که پیش از این جزو نامزدهای پیروز معرفی شده بودند.

بر اساس این گزارش، هر چند نام افرادی که آرا آنها باطل اعلام و از لیست افراد پیروز حذف شده اند هنوز بطور کامل مشخص نشده اما گفته می شود پسرعموی "حامد کرزای" رئیس جمهور افغانستان، یکی از 15 نفری است که به دلیل تقلب شانس حضور در پارلمان افغانستان را از دست داده است.

در همین رابطه "احمد ضیا رفعت" سخنگوی کمیسیون شکایات انتخابات افغانستان در کنفرانسی مطبوعاتی در کابل گفت : همه آراء این 19 کاندیدا که پیشتر پیروز انتخابات پارلمانی معرفی شده بودند، از سوی کمیسیون انتخابات باطل اعلام شده است.

هفت نفر از این افراد هم اکنون جزو نمایندگان مجلس افغانستان هستند که برای حضور دوباره در پارلمان نامزد شده بودند.

دیلی تلگراف در این باره می نویسد : حذف نام پسر عموی کرزای از لیست افراد پیروز در انتخابات پارلمانی افغانستان بیانگر آن است که حامد کرزای باید به وعده خود مبنی بر مبارزه با فساد در کشورش عمل کند.

بر اساس این گزارش، کمیسیون رسیدگی به شکایت انتخابات پارلمانی افغانستان بیش از پنج هزار شکایت در ارتباط با تخلف و تقلب در انتخابات افغانستان دریافت کرده که بیش از نیمی از آنها جزو شکایت های درجه الف یا جدی ( شکایتی که در صورت اثبات موجب ابطال رای می شود ) هستند.

به نوشته این روزنامه هنوز مشخص نیست که آیا افراد دیگری نیز نامشان از لیست نامزدهای پیروز در انتخابات پارلمانی افغانستان حذف خواهد شد یا خیر.