خلیج فارس می تواند کانون صلح و همگرایی منطقه ای باشد

به گزارش مهر در بندرعباس، استاندار هرمزکان صبح دوشنبه در بیستمین همایش بین المللی خلیج فارس که در سالن برق منطقه ای هرمزگان برگزار شد، با بیان اینکه همکاری و تعامل کشورهای ساحلی خلیج فارس می تواند این خلیج را خانه امن آنها کند، بیان داشت: اسناد و محتویات کهن به نام خلیج فارس در کشورهای مختلف عربی و اروپایی وجود دارد که نشان می دهد این دریا میراث مشترک فرهنگی است.

وی گفت: بی شک مردم منطقه و تمامی کشورهای حاشیه خلیج فارس سرنوشت مشترکی دارند و چون کشتی می ماند که اگر سوراخ شود همه غرق خواهند شد.

هاشمی خاطرنشان کرد: خلیج فارس از دیرباز گهواره تمدن بشری و میراث فرهنگی مشترک میان ما و همسایگانمان بوده است.

وی با بیان اینکه مردم این منطقه افتخار دارند که پیشگامان انسانهایی بوده اند که روش دریانوردی جهان ایجاد کرده و شرق و غرب عالم را به یکدیگر پیوند زده اند، اظهارداشت: از دوران باستان تا عصر حاضر نه تنها از اهمیت راهبردی خلیج فارس کم نشده بلکه طی سالهای اخیر اهمیت مضاعف و فوق العاده ای یافته و اشتهار همگانی نام و قلمرو جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی آن فرامنطقه ای و بین المللی شده است.

استاندار هرمزگان افزود: خلیج فارس بدون هیچ تردیدی می تواند کانونی برای صلح و همگرایی منطقه ای باشد و مهمترین چالش در این منطقه حضور فیزیکی نیروهای بیگانه و قدرتهای فرامنطقه ای است.

وی خاطرنشان کرد: بیگانگان برخلاف کشورهای ساحلی هرگز به دنبال ثبات و استقرار امنیت خلیج فارس نیستند که در این راستا تحمیل سه جنگ ویرانگر بر این منطقه دلیلی بر این مدعاست.

هاشمی بیان داشت: مشارکت جمعی همه کشورهای منطقه در سیستم امنیتی دسته جمعی و خروج نیروهای فرامنطقه ای و بیگانه و اینکه هر یک از کشورهای ساحلی امنیت دیگری را امنیت خود بداند، امری ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود.

وی گفت: امروز کشتیها از این دریا به سراسر جهان تولیدات و صنایع صنعتگران را حمل می کنند و پیام دوستی و میهمان نوازی مردمان خلیج فارس را به اقصی نقاط جهان می رسانند، خلیج فارس جزو اندک نامنهای جغرافیایی است که کهن ترین اسناد مکتوب نام آن را بر خود حک کرده است.