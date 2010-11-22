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۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۲۱

پرداخت خسارت از حساب دستگاه های دولتی کردستان ممنوع شد

پرداخت خسارت از حساب دستگاه های دولتی کردستان ممنوع شد

سنندج - خبرگزاری مهر: استاندار کردستان با صدور بخشنامه ای پرداخت خسارت ناشی از بی توجهی مدیران دستگاه های اجرایی در ساخت و سازها از اعتبارت دولتی را ممنوع کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، در بخشنامه علیرضا شهبازی استاندار کردستان آمده است: این گونه خسارتها به عهده مدیر دستگاه اجرایی بوده و پرداخت آن از حساب دستگاه ممنوع است .

وی در این بخشنامه دستگاههای دولتی را نیز مانند اشخاص حقیقی موظف به رعایت قوانین ماده 100 شهرداریها و اخذ پروانه ساختمان پیش از آغاز عملیات عمرانی شامل تفکیک اراضی، احداث بنا در محدوده و حریم شهرها کرد.

در ادامه بخشنامه استاندار کردستان آمده است: مسئولیت هرگونه خسارت ناشی از رای کمیسیون ماده 100 شهرداری ها که منجر به پرداخت جریمه یا حکم قلع بنا شود به عهده شخص مدیر دستگاه اجرایی است.

استاندار کردستان با تاکید بر اینکه پرداخت خسارت به عهده شخص مدیر دستگاه است، آورده است: جبران خسارت از محل حساب دستگاه دولتی و اجرایی ممنوع بوده و پیگیرد قانونی در پی خواهد داشت.

کد مطلب 1196267

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