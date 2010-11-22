پرداخت خسارت از حساب دستگاه های دولتی کردستان ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، در بخشنامه علیرضا شهبازی استاندار کردستان آمده است: این گونه خسارتها به عهده مدیر دستگاه اجرایی بوده و پرداخت آن از حساب دستگاه ممنوع است .

وی در این بخشنامه دستگاههای دولتی را نیز مانند اشخاص حقیقی موظف به رعایت قوانین ماده 100 شهرداریها و اخذ پروانه ساختمان پیش از آغاز عملیات عمرانی شامل تفکیک اراضی، احداث بنا در محدوده و حریم شهرها کرد .

در ادامه بخشنامه استاندار کردستان آمده است: مسئولیت هرگونه خسارت ناشی از رای کمیسیون ماده 100 شهرداری ها که منجر به پرداخت جریمه یا حکم قلع بنا شود به عهده شخص مدیر دستگاه اجرایی است .