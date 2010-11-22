به گزارش خبرگزاری مهر، تومور "گلیوبلاستوما" یکی از خطرناک ترین و بدخیم ترین تومورهای مغز است اکنون گروهی از محققان دپارتمان خون شناسی، سرطان شناسی و پزشکی مولکولی موسسه عالی بهداشت با هدف یافتن راهی برای درمان این سرطان مهلک دریافتند که سلولهای بنیادی اسلحه سری گلیوبلاستوما هستند.

این سلولهای بنیادی به سلولهای اندوتلیال تمایز می یابند اندوتلیالها به طورطبیعی مسئول ساخت رگهای خونی هستند.

این محققان که نتایج یافته های خود را در مجله نیچر منتشر کرده اند در این خصوص توضیح دادند: "برای اولین بار ما دریافتیم که یک تومور برای تغذیه، به جای استفاده از رگهای خونی سالم با استفاده از سلولهای بنیادی توموری یک شبکه از رگها را ویژه خود می سازد و برای تغذیه از این شبکه خونی استفاده می کند."

مطالعات پیشین نشان می داد که جمعیتی از سلولهای بنیادی توموری مسئول این نوع از تومور هستند به دلیل فقدان درمانهای موثر، امید بسیار کمی برای بیمارانی که به این سرطان مبتلا می شوند وجود دارد.

اکنون این تحقیقات نشان می دهد که همان سلولهای بنیادی که تومور را تشکیل می دهند مستقیما رگهای خونی جدید داخل آن را هم می سازند.

کشف این مکانیزم جدید می تواند به عنوان یک هدف درمانی مهم برای مبارزه با تومور گلیوبلاستوما مدنظر قرار گیرد.

براساس گزارش لارپوبلیکا، این دانشمندان برای رسیدن به این نتایج بافت مغزی حدود 40 بیمار متاثر از "گلیوبلاستوما مولتی فرم" را مورد بررسی قرار دادند سپس این نمونه ها با نمونه های بافت مغزی سالم مقایسه شد و این نتایج به دست آمد.