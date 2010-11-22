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۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۵۴

بجهت حضور در المپیادهای جهانی؛

جوانان آذربایجان شرقی مقام دوم کشوری را کسب کردند

جوانان آذربایجان شرقی مقام دوم کشوری را کسب کردند

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی گفت: جوانان این استان از نظر حضور در المپیاد های جهانی در سال جاری مقام دوم کشوری را کسب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، فیروز رضایی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران گفت: این استان با پنج مدال بعد از شهر تهران رتبه دوم در المپیادهای علمی جهانی در سال جاری را کسب کرده است.

مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی اظهار داشت: باشگاه دانش پژوهان جوان وزارت آموزش و پرورش تیم های شرکت کننده این استان در المپیادهای علمی جهانی سال جاری در شیمی یک مدال نقره و در فیزیک دو مدال برنز و در نجوم دو مدال نقره کسب کرده اند.

به گفته وی، مهرداد طوقی و احسان ابراهمیان در نجوم مدال نقره، فرید ستاری و پوریا قارونی در فیزیک مدال برنز و محمد رضا امیر شیری در شیمی موفق به کسب مدال نقره شدند.

رضایی ابزار امیدواری کرد با زحمات شبانه روزی معلمان و همکاران فرهنگی و با همت مضاعف و کار مضاعف جوانان دانش پژوه شاهد ارتقای رتبه علمی این استان عالم پرور خواهیم بود.

کد مطلب 1196270

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