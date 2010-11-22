جوانان آذربایجان شرقی مقام دوم کشوری را کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، فیروز رضایی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران گفت: این استان با پنج مدال بعد از شهر تهران رتبه دوم در المپیادهای علمی جهانی در سال جاری را کسب کرده است.

مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی اظهار داشت: باشگاه دانش پژوهان جوان وزارت آموزش و پرورش تیم های شرکت کننده این استان در المپیادهای علمی جهانی سال جاری در شیمی یک مدال نقره و در فیزیک دو مدال برنز و در نجوم دو مدال نقره کسب کرده اند.

به گفته وی، مهرداد طوقی و احسان ابراهمیان در نجوم مدال نقره، فرید ستاری و پوریا قارونی در فیزیک مدال برنز و محمد رضا امیر شیری در شیمی موفق به کسب مدال نقره شدند.