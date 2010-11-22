به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم تلویزیونی "دماغ" به کارگردانی فرزاد موتمن پنجشنبه چهارم آذرماه ساعت هفت و نیم صبح از شبکه یک پخش می‌شود. در این فیلم ژاله صامتی، زنده‌یاد رضا خندان، سهیلا گلستانی و محمدجواد جعفرپور بازی کردند و داستان درباره دختری به نام زیبا از خانواده‌ای با بضاعت مالی اندک است که از بزرگی بینی‌اش رنج می‌برد. او تصمیم می‌گیرد کار کند تا هزینه پول عمل بینی‌اش را تامین کند.

فیلم تلویزیونی "خانه­ به­ خانه" پنجشنبه چهارم آذرماه ساعت 15:30 از شبکه یک روی آنتن می‌رود. این فیلم به کارگردانی احسان اسکندری و بازی سیاوش خیرابی، رضا ناجی، سمیرا ذکایی، حسین عابدینی، افشین سنگ‌چاپ، امیر نوری و ... ساخته شده و داستان درباره جوانی است که کیف پر از پولی را می‌دزد، اما به خاطر رسیدن پلیس به محل سرقت مجبورمی‌شود کیف پول را داخل وانت حامل اثاثیه منزل خانواده‌ای که صاحب اصلی پول هستند جاسازی کند.

فیلم تلویزیونی "تابستان عزیز" پنجشنبه چهارم آذرماه ساعت 22 از شبکه یک پخش می‌شود. در این فیلم به کارگردانی امیرشهاب رضویان و تهیه‌کنندگی سیدکمال طباطبایی سروش صحت، مهران رجبی، هومن ذبیحی و سعید رضویان بازی کردند و داستان درباره سفر یک نوجوان است که همراه مادربزرگش به مشهد می‌رود.

فیلم سینمایی "سرقت بانک" محصول سال 2008 انگلستان به کارگردانی ارجر دونالدسون جمعه پنجم آذرماه از شبکه یک پخش می‌شود. داستان این فیلم با بازی جیسون استاتام و سافرون باروز درباره سرقت از یک بانک است که اسناد سردمداران و مقامات انگلیسی به دست سارقان می‌افتد.

فیلم تلویزیونی "پس از جدایی" جمعه پنجم آذرماه ساعت 15:30 از شبکه یک روی آنتن می‌رود. در این فیلم به کارگردانی سید رضوی و تهیه‌کنندگی حسین داودی مهر، داود رشیدی، ثریا قاسمی، سحر زکریا، رضا فیاضی، مهران رجبی و علی سلیمانی بازی کردند و داستان درباره پیرمرد و پیرزنی است که تا اینکه موقع سربازی پسرشان فرا می‌رسد و آنها به دنبال گرفتن معافی برای او هستند.

فیلم سینمایی "کدوی اسرارآمیز" به کارگردانی و تهیه­کنندگی جان چو و تهیه­کنندگی پنجشنبه چهارم آذر ساعت 14:30 ازشبکه دو سیما پخش می‌شود. در این فیلم چینگ وان لا و یشی چن بازی کردند و داستان درباره پسر بچه خیالبافی است که همین ویژگی‌اش باعث می‌شود در مشق‌هایشان موفق نباشد.

فیلم سینمایی "اسپاگتی در هشت دقیقه" به کارگردانی رامبد جوان و تهیه کنندگی محمدرضاتخت کشیان پنجشنبه چهارم آذرساعت 17:45 ازشبکه دو روی آنتن می‌رود. در این فیلم جوان در کنار آتیلا پسیانی، سارا خوئینی‌ها، افسانه چهره‌آزاد، حسین محب اهری و ... بازی کرده و داستان درباره پدرام آرام وکیل پایه یک دادگستری است که ازهمسرش جدا شده و با دختر شش ساله‌اش تکتا در یک برج ۲۱ طبقه زندگی می‌کنند. ازسوی دیگر گلشید زمانی با پسرش مانی شش ساله به صورت موقت آپارتمان طبقه بالای پدرام را اجاره می‌کند.

فـیلـم سینمایی "یک پرونده عاشقانه" به کارگردانی جورجو پاپاواسیلیو محصول سال 2009 کشورآلمان جمعه پنجم آذرماه ساعت 17:45 ازشبکه دو پخش خواهد شد. در این فیلم فرانسیس فولتون و اسمیت مارلیا بازی کردند و داستان درباره وکیل قدرتمندی است که در اغلب پرونده‌هایش پیروز می‌شود.

فیلم سینمایی "نقشه بازی" به کارگردانی اندی فیکمن پنجشنبه چهارم آذرماه ساعت 10:15 ازشبکه سه پخش می‌شود. داستان این فیلم با بازی مادیسون پتیس و دی واین جانسون درباره یک ستاره فوتبال به نام جو کینگ من است که یک دختر هشت ساله است.

فیلم سینمایی "گجنی" محصول کشور هندوستان پنجشنبه چهارم آذرماه ساعت 20 ازشبکه سه روی آنتن می‌رود. داستان این فیلم درباره دختری است که مشغول تحصیل در رشته پزشکی است. او هنـگام انجام پروژه­های درسـی خود با پرونده­ای رو به رو می­شود که فردی براثر ضرباتی که به سرش وارد شده دچار فراموشـی بوده که فقط برای مدت 15 دقیقه می‌تواند وقایع را درحافظه کوتاه مدت خود نگه دارد.

فیلم سینمایی "بانتی و بابلی" ساخته شادالی ساگان جمعه پنجم آذر ساعت 10:15 ازشبکه سه سیما پخش می‌شود. این فیلم محصول هندوستان است که یک دختر و پسر به دنبال کار هستند. آنها بعد از اینکه کاری پیدا نمی‌کنند تصمیم به کلاهبرداری و سرقت می‌کنند.

فیلم سینمایی "سرگذشت ریدیک" به کارگردانی دیوید توهی پنجشنبه چهارم آذرماه ساعت 20:30 از شبکه چهار پخش می‌شود. در این فیلم وین دیزل، کولم فیوری و تندی نیوتون بازی کردند و داستان درباره ارتش نکرو و مانگرا است که تمام دنیا را اشغال کردند و سعی می‌کنند همه را بکشند.

فیلم سینمایی "اسکیلیگ" جمعه پنجم آذر ساعت 20:30 ازشبکه چهار پخش می­شــود. در این فیلم به کارگردانی آنابل جانکل تیم روت و جان سیم بازی کردند و داستان درباره نوجوانی به نام مایکل است که همراه پدر و مادرش در خانه قدیمی و کهنه زندگی می‌کنند.

فیلم سینمایی "خاطرات یک بچه لاغر" به کارگردانی تور فرودنتال صبح پنجشنبه چهار آذر ساعت هشت و بیست و پنج دقیقه صبح ازشبکه تهران سیما پخش می­شــود. در این فیلم زاچری گوردن، رابرت کاپرون، راشل هریس و ... بازی کردند و داستان پسر بچه لاغری است که دوست دارد دیده شود. او خاطرات‌اش را می‌نویسد تا روزی که بزرگ و مشهور می‌شود آن را در اختیار کسانی قرار دهد که می‌خواهند با او به عنوان یک فرد مشهور گفتگو کنند.

فیلم سینمایی "مزاحم" به کارگردانی فرانسیس وبر پنجشنبه چهارم آذرساعت 13:30 ازشبکه تهران پخش می‌شود. در این فیلم ریچارد بری، پاتریک تیم سیت بازی کردند و داستان درباره فردی است که قرار است در دادگاه علیه مقامات اقتصادی و برجسته شهادت دهد.

فیلم سینمایی "شکار کوسه قاتل" پنجشنبه چهار آذرماه ساعت 21:30 به کارگردانی جورگو پاپا واسیلیو از شبکه تهران روی آنتن می‌رود. داستان درباره یک خلبان آلمانی است که همراه با دخترش مایا در یکی از جزایر اسپانیا زندگی می‌کنند. در این فیلم رالف مولر و جولیا استینشاف بازی می‌کنند.

فیلم سینمایی "زخم‌های کهنه" به کارگردانی اندرزی وارت کوواک روزجمعه پنجم آذر ساعت 13:30 از شبکه تهران پخش می‌شود. در این فیلم استیون سیگال، پی. ام. ایکس و ... بازی کردند و داستان درباره یک گروهبان پلیس است که در سوء قصد به جان فرماندار در موضوع دخالت می‌کند و فرماندار از بالای پل به رودخانه پرتاب می‌کند و او را از مرگ نجات می‌دهد.

فیلم تلویزیونی "بلور باران" به کارگردانی شاهد احمدلو و با بازی علیرضا خمسه، اشکان اشتیاق و زیبا بروفه پنجشنبه چهار آذرمــاه ساعت 13:30 از سیمای استان‌ها پخش می‌شــود. داستان این فیلم درباره پری است که به تازگی در دانشگاه هنر پذیرفته شده و به تهران می‌آید و در منزل عمویش زندگی می‌کند.

فیلم سینمایی "شمشیرزن تنها" به کارگردانی چووان محصول سال 2007 هنگ کنگ جمعه پنجم آذرمــاه ساعت 13:30 از سیمای استان‌ها پخش می‌شــود. داستان این فیلم با بازی لی لونگ و کلیگ لی درباره شمشیرزن تنها است که برای محافظت از جان دخترعمویش به شهر می‌آید.