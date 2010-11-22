مسابقات ورزشهای آبی ارگانهای دریایی در چابهار آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، عصر یکشنبه مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان در حاشیه مراسم افتتاح این مسابقات در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این دوره از مسابقات در رشته های قایقرانی و شنا در دو گروه جداگانه استخر و آبهای آزاد برگزار می شود.

سیاوش رضوانی بیان داشت: مسابقات شنا در چهار گروه سنی زیر 30 سال، 30 تا 40 سال، 40 سال به بالا و مختلط تیمی در چهار ماده 100 متر کرال سینه، 100 متر قورباغه، 50 متر کرال پشت و 50 متر پروانه اجرا می شود.

وی گفت: شنای آبهای آزاد منحصرا در ماده 800 متر استقامت برگزار می شود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: شناگران در دو مجموعه سالن سرپوشیده و حوضچه آرام اسکله شهید بهشتی چابهار با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

رضوانی بیان داشت: مسابقات قایقرانی نیز در حوضچه آرام اسکله شهید بهشتی در کلاسهای تورینگ و کایاک و ماده های 500 متر تورینگ یک نفره، هزار متر تورینگ یک نفره و هزارمتر تورینگ دو نفره در گروههای سنی 30 سال و 30 تا 40 سال برگزار می شود.

