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۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۱۰

مسابقات ورزشهای آبی ارگانهای دریایی در چابهار آغاز شد

مسابقات ورزشهای آبی ارگانهای دریایی در چابهار آغاز شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: چهارمین دوره مسابقات سراسری ورزشهای آبی ارگانهای دریایی در ساحل بندر چابهار آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، عصر یکشنبه مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان در حاشیه مراسم افتتاح این مسابقات در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این دوره از مسابقات  در رشته های قایقرانی و شنا در دو گروه جداگانه استخر و آبهای آزاد برگزار می شود.

سیاوش رضوانی بیان داشت: مسابقات شنا در چهار گروه سنی زیر 30 سال، 30 تا 40 سال، 40 سال به بالا و مختلط تیمی در چهار ماده 100 متر کرال سینه، 100 متر قورباغه، 50 متر کرال پشت و 50 متر پروانه اجرا می شود.

وی گفت: شنای آبهای آزاد منحصرا در ماده 800 متر استقامت برگزار می شود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: شناگران در دو مجموعه  سالن سرپوشیده و حوضچه آرام اسکله شهید بهشتی چابهار با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

رضوانی بیان داشت: مسابقات قایقرانی نیز در حوضچه آرام اسکله شهید بهشتی در کلاسهای تورینگ و کایاک و ماده های 500 متر تورینگ یک نفره، هزار متر تورینگ یک نفره و هزارمتر تورینگ دو نفره در گروههای سنی 30 سال و 30 تا 40 سال برگزار می شود.
 

کد مطلب 1196274

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