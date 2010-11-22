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۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۰۳

مراسم پایانی همایش "دوبیتی‌های غدیر" برگزار می‌شود

مراسم پایانی همایش "دوبیتی‌های غدیر" برگزار می‌شود

مراسم پایانی همایش "دوبیتی‌های غدیر" با حضور شرکت کنندگان منتخب و مسئولان فرهنگی کشور یکشنبه اول آذر در سالن همایشهای برج میلاد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا معممی مقدم نماینده سازمان در شورای سیاستگذاری همایش دوبیتی‌های غدیر با اعلام این خبر گفت: در مجموع بیش از 7 هزار دوبیتی به دبیرخانه همایش رسیده است که همه آنها توسط پنج نفر از شاعران آیینی کشور به صورت جداگانه داوری شده است.

وی نهادینه‌سازی پیام غدیر و سیره عملی امیر المومنین (ع) و ترویج هنر شعر در قالب دوبیتی را از جمله اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد و افزود: کارت دعوت شرکت در مراسم اختتامیه برای شرکت کنندگانی که اطلاعات محل سکونت خود را در اختیار دبیرخانه قرار داده بودند، ارسال شده است.

معاون اداره کل امور فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی همچنین یادآور شد: نورافشانی برج میلاد از برنامه‌های دیگر مراسم اختتامیه است که به مناسبت عید ولایت امیرالمؤمنین (ع) و ولادت سلاله پاکش حضرت امام هادی (ع) انجام می‌شود.

همایش دوبیتی‌های غدیر با همکاری مؤسسه فرهنگی نوای نی و سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شده است.

این مراسم امروز یکشنبه اول آذر ساعت 18 تا 22 برگزار می شود.

اطلاعات بیشتر از طریق نشانی اینترنتی  www.navayeney.ir  قابل دسترسی است .
 

کد مطلب 1196277

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