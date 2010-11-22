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۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۵۲

بانوان ایلامی به اردوی تیم ملی فوتسال ایران دعوت شدند

بانوان ایلامی به اردوی تیم ملی فوتسال ایران دعوت شدند

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل تربیت بدنی استان ایلام گفت: دو نفر از بانوان فوتبالیست ایلامی به اردوی تیم ملی دعوت شده اند.

فرزاد فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: دو نفر از بانوان ایلامی به نامهای سپیده حاجی نسب و مریم نامی از سوی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران به اردوی تیم ملی فوتبال بانوان رده سنی زیر 16 سال دعوت شده اند.

این ورزشکاران باید از امروز در استان تهران ورزشگاه شهید کاوه حضور داشته باشند.

وی گفت: همچنین سوی فدراسیون جمهوری اسلامی ایران معصومه باوند پور از ورزشکاران خوب ایلامی در رشته فوتسال به اردوی تیم ملی فوتسال بانوان در رده سنی بزرگسالان دعوت شده است.

32 هزار ورزشکار سازمان یافته در استان ایلام فعالیت دارند.

کد مطلب 1196279

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