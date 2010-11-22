جزئیات انتخاب وزرا در دولت عراق/ پستهای حاکمیتی در اختیار 3 حزب اصلی

"یاسین مجید" نماینده ائتلاف دولت قانون اظهار داشت که "جلال طالبانی" رئیس جمهور عراق روز پنجشنبه به طور رسمی و طی مراسمی "نوری المالکی" را مامور به تشکیل دولت جدید خواهد کرد.

وی همچنین گفت: اسامی نامزدهای احزاب پارلمانی برای تصدی وزارتخانه ها ظرف امروز و فردا در اختیار نوری المالکی قرار خواهد گرفت و برای هر وزارتخانه 3 نامزد معرفی خواهد شد.

فرآیند انتخاب وزیران

در همین راستا منابع آگاه عراقی اعلام کردند که نوری المالکی اواسط یا اواخر هفته آتی بررسی این اسامی را آغاز خواهد کرد. به گفته این منابع، روند بررسی نامزدها به این شکل خواهد بود که مالکی ابتدا زندگینامه و سوابق هر نامزد را بررسی و پس از انتخاب با خود نامزد دیدار خواهد کرد. مرحله سوم نیز شامل تفاهم و توافق با فراکسیون ها درخصوص نامزد مورد نظر خواهد بود.

بنا بر اعلام تحلیلگران، طرح گفتمان سیاسی "مسعود بارزانی" رئیس اقلیم کردستان عراق برای حل بحران سیاسی عراق و توافق گروه های سیاسی پیش از تشکیل نخستین جلسه پارلمان در 11 نوامبر تا حدود زیادی به نوری المالکی کمک می کند که دولت جدید را در مدت کمتر از 30 روز تشکیل دهد.

تشکیل دولت ظرف 3 هفته

یک منبع پارلمانی نیز خاطرنشان کرد: مذاکرات اولیه تشکیل دولت از روز گذشته آغاز شده است و این یعنی اینکه گروه های سیاسی عراق شدیدا تمایل دارند دولت جدید را در اسرع وقت تشکیل دهند به طوری که پیش بینی می شود این امر ظرف مدت 3 هفته محقق شود.

پست های حاکمیتی در اختیار 3 حزب اصلی

از سوی دیگر منابع سیاسی آگاه اعلام کردند که وزارتخانه های حاکمیتی (نفت، دارایی و امور خارجه) به فراکسیون های اصلی یعنی ائتلاف اتحاد ملی، فهرست العراقیه و ائتلاف کردستان عراق واگذار خواهد شد و وزارتخانه های خدماتی و مشاوران دولت نیز طبق نتایج انتخابات پارلمانی عراق به احزاب واگذار می شود.

وزارتخانه های خدماتی سهم مسیحیان و ترکمن ها

این منابع پیش بینی کردند که یکی از وزارتخانه های مربوط به مشاوران دولت به یک شخصیت مسیحی و وزارتخانه های دیگر نیز به ترکمن ها واگذار خواهند شد.

"رافع العیساوی" مطرح ترین نامزد وزارت خارجه

در همین حال منابع نزدیک به مذاکره کنندگان عراقی اظهار داشتند که رافع العیساوی یکی از اعضای فهرست العراقیه بیشترین شانس تصدی وزارت امور خارجه را خواهد داشت.

شخصیت مقبول و قابل احترام وی نزد تمامی گروه های سیاسی عراق دلیل نامزدی وی برای وزارت امور خارجه عراق در دولت جدید به شمار می رود.

گفتنی است وزارت امور خارجه یکی از پست های حاکمیتی در عراق محسوب می شود که پیش از این کردها خواهان تصدی آن بودند و در دولت قبلی "هوشیار زیباری" از اقلیت کردها آن را برعهده داشت اما ائتلاف کردستان عراق در شرایط کنونی خواهان جایگزینی این وزارت با وزارتخانه های نفت و دارایی هستند.