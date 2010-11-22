سهم استان ها در تامین آب دریاچه ارومیه تعیین می شود

محسن سلیمانی روزبهانی در حاشیه نشست کارگروه توسعه کشاورزی و حمایت از محیط زیست شمالغرب کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران به خبرنگار مهر در تبریز گفت: تا دو هفته آینده جلسه ستاد ملی مقابله با بحران دریاچه ارومیه به ریاست معاون اول رئیس جمهور، تشکیل و سهم هر یک از استان های پیرامون این دریاچه در تامین نیاز آبی آن تعیین و به استانداران سه استان اشاره شده ابلاغ خواهد شد.

وی افزود: در صورت تامین سالانه 3.1 میلیارد متر مکعب آب مورد نیاز دریاچه ارومیه وضعیت بحرانی این دریاچه، بهبود خواهد یافت.

ستاد منطقه ای مقابله با بحران دریاچه ارومیه تشکیل می شود

وی همچنین از تشکیل ستاد منطقه ای مقابله با بحران دریاچه ارومیه خبر داد و گفت: این ستاد در سطحی پایین تر از معاون اول رئیس جمهور تشکیل خواهد شد و اعضای آن را استانداران استان های آذربیجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان به اتفاق رئیسان سازمان جهادکشاورزی، مدیران کل محیط زیست و مدیران عامل شرکت آب منطقه ای استان های مذبور تشکیل می دهند.

40 میلیارد ریال ریال برای صرفه جویی آب پیرامون دریاچه ارومیه اختصاص یافت

معاون مدیر طرح ملی تالاب های حفاظت از ایران در بخش دیگری از این گفتگو از اختصاص 40 میلیارد ریال به اجرای طرح های فوری صرفه جویی آب جهت مقابله با بحران خشکیدن دریاچه ارومیه خبر داد.

وی اعلام کرد: از دستگاه های متولی مقابله با بحران دریاچه ارومیه خواسته شد که طرح های خود را برای صرفه جویی آب در پیرامون این دریاچه ارائه کنند که در مجموع 40 طرح به ستاد ملی مقابله با بحران دریاچه ارومیه واصل شد.

سلیمانی روزبهانی افزود: از مجموع این طرح ها 24 فقره با اولویت اول و 12 فقره از آنان برای اقدام فوری مورد تصویب ستاد ملی مقابله با بحران دریاچه ارومیه قرار گرفت و اعتبار 40 میلیارد ریال برای اجرای این طرح ها اختصاص یافت.