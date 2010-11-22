به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر در جریان بیست و ششمین دوره جشنواره بین المللی سانتا باربارای آمریکا جایزه پیشگامی سینما به کیدمن اهدا می‌شود.



راجر درلینگ مدیر اجرایی جشنواره سانتا باربارا در این باره گفت : اهدای جایزه افتخاری جشنواره به نیکول کیدمن برای ما هم هیجان انگیز است. در کارنامه بازیگری کیدمن طیف وسیع و متنوعی از نقش‌ها به چشم می‌خورد ،به ویژه بازی فوق العاده و خیره کننده او در فیلم اخیرش یعنی " لانه خرگوش" که تاثیری بسیار در ساخته شدن آن داشت.

وی افزود : به همین دلیل است که ما او را شایسته دریافت جایزه پیشگامی سینما در سال 2011 می دانیم.



جایزه پیشگامی سینمای جشنواره سانتا باربارا به هنرمندانی که در فعالیت‌های هنری خود خطر پذیری و تاثیرگذاری نشان دهند اهدا می شود. پیش از این بازیگرانی چون استنلی توچی ، کریستوف والتس ، ورا فارمیگا و کریستین اسکات تامس به دریافت این جایزه نائل آمده اند.



کیدمن این جایزه را روز 5 فوریه ( 16 بهمن) در مراسمی که در سالن آرلینگتن برگزار می شود دریافت می کند.بیست و ششمین دوره جشنواره فیلم سانتا باربارا از 27 ژانویه تا 6 فوریه ( 7 تا 17 بهمن) برگزار می شود.

