به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست امروز دوشنبه ساعت 18.30 در سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.



در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین ابوترابی‌فرد نایب رییس مجلس، مجتهدزاده، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز زنان و خانواده، حسینی وزیر ارشاد و تنی چند تن از مسئولان لشکری و کشوری حضور دارند.