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۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۵۴

نشست "بررسی ابعاد تحولات اجتماعی با موضوع عفاف و حجاب" برگزار می‌شود

نشست "بررسی ابعاد تحولات اجتماعی با موضوع عفاف و حجاب" برگزار می‌شود

به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها دومین نشست بررسی ابعاد تحولات اجتماعی در ایران با موضوع عفاف و حجاب برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست امروز دوشنبه ساعت 18.30 در سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین ابوترابی‌فرد نایب رییس مجلس، مجتهدزاده، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز زنان و خانواده، حسینی وزیر ارشاد و تنی چند تن از مسئولان لشکری و کشوری حضور دارند.

کد مطلب 1196295

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