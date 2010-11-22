به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست امروز دوشنبه ساعت 18.30 در سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار میشود.
در این نشست حجتالاسلام والمسلمین ابوترابیفرد نایب رییس مجلس، مجتهدزاده، مشاور رئیسجمهور و رئیس مرکز زنان و خانواده، حسینی وزیر ارشاد و تنی چند تن از مسئولان لشکری و کشوری حضور دارند.
به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها دومین نشست بررسی ابعاد تحولات اجتماعی در ایران با موضوع عفاف و حجاب برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست امروز دوشنبه ساعت 18.30 در سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار میشود.
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