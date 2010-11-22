11700 واحد صنفی و غیرصنفی در کردستان بازرسی شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، پیمان اسراری صبح دوشنبه و در حاشیه پلمپ چندین انبار احتکار کالا، اظهار داشت: از ابتدای آبان ماه سال جاری و با توجه به آغاز طرح نظارتی ویژه اجرایی کردن قانون هدفمند کردن یارانه ها بیش از 11 هزار 700 مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: بازرسی های صورت گرفته از واحدهای صنفی و غیرصنفی در بخش های مختلف تولیدی، توزیعی، خدمات و خدمات فنی بوده است که از مجموع بازرسی ها بیش از 968 مورد تخلف کشف و در قالب 642 فقره پرونده برای صدور رای به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان با اشاره به ارزش تقریبی تخلفات کشف شده در یک ماه گذشته، افزود: ارزش تقریبی این تخلفات بیش از سه میلیارد ریال است که بیشتر در بخش های احتکار، گرانفروشی، کم فروشی، تلقب و عرضه خارج از شبکه کشف و شناسایی شده است.

اسراری خاطرنشان کرد: از آغاز اجرای طرح نظارتی ویژه هدفمندسازی یارانه ها 184مورد گشت مشترک با حضور اتحادیه ها، مجامع امور صنفی، ادارات و سازمان های دولتی اجرا شده است که بیشترین تخلفات کشف شده در این بخش مربوط به احتکار، کم فروشی و گرانفروشی است.

وی با اشاره به همکاری و مشارکت بسیار خوب مردم استان کردستان بیان داشت: در این مدت 486 مورد گزارشات مردمی توسط اداره مشارکت های مردمی دریافت شده که از این میان 217 مورد تخلف کشف شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان در پایان یادآور شد: از آغاز طرح نظارتی ویژه هدفمندسازی یارانه ها تعداد 20 مورد انبار محتکر مواد غذایی و مشمول طرح هدفمند سازی یارانه ها کشف و توسط حکم مراجع قضایی، پلمپ و پرونده آنها جهت رسیدگی بیشتر به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.