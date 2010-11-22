2011 با مشقت های فراوان در راه است/ درگیری ها در افغانستان شدت می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، در پی آمار بی سابقه کشته شدن نظامیان در افغانستان در سال 2010، "مایک مولن" در گفتگو با شبکه خبری "ای بی سی" پیش بینی کرد که سال 2011 سالی بسیار دشوار در جنگ افغانستان خواهد بود.

وی در عین حال مدعی پیشرفت در جنگ افغانستان شد. این درحالیست که این پیشرفت ها تاثیری در کاهش آمار تلفات نظامیان و مردم افغانستان نداشته است.

مولن همچنین بر این موضوع پافشاری کرد که انتقال کنترل امنیت این کشور به نیروهای دولتی افغان در پایان سال 2014 امری امکان پذیر است. در همین حال سران ناتو در دومین روز نشست خود در لیسبون با تعیین سال 2014 به عنوان سررسید خروج نظامیان خارجی از افغانستان موافقت کردند.

بر اساس این توافق از سال آینده میلادی کار انتقال کنترل امنیت این کشور به نیروهای دولتی افغان آغاز می شود. این توافقنامه به امضای "آندرس فوگ راسموسن" دبیرکل ناتو و "حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان رسیده است.

